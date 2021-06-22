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Шоу-бизнес
"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде

"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде

Екатерина Варнава появилась в провокационном образе, от которого ее фанатам стало по-настоящему жарко.
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Звезда Comedy Woman не стесняется откровенных съемок и с их помощью периодически подогревает интерес публики к своей персоне. В ответ поклонники высоко ценят смелость актрисы. В этот раз юмористка поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком, на котором она запечатлена в прозрачном бежевом костюме, сквозь который видна соблазнительная обнаженная грудь. Екатерина Варнава двусмысленно подписала снимок "жарковато", намекая на горячее фото или на сильную жару, заставившую артистку раздеться.

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Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Фанаты актрисы живо отреагировали на продемонстрированные ей прелести и оставили под фото множество пылающих смайлов и восхищенных комментариев. Фолловеры написали:

"Это потому что ты горячая штучка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Невероятно красивая", "Жарковато не то слово", "Супер, эстетично и красиво", "Как красиво и женственно".

Совсем недавно Екатерина Варнава показывала подписчикам другие откровенные снимки из спальни. Там 36-летняя знаменитость красовалась в кружевном бюстгальтере, выгодно подчеркивающем зону декольте. Теперь же юмористка решила пренебречь этим предметом женского гардероба, а сосок на выглядывающей груди предусмотрительно прикрыла крестом – наверное, чтобы "Инстаграм" не удалил.

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Фото: www.instagram.com/ kativarnava
Автор: 22 июня 2021, 13:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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