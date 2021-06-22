"Горячая штучка!": Варнава сверкнула прелестями в прозрачном наряде

Екатерина Варнава появилась в провокационном образе, от которого ее фанатам стало по-настоящему жарко.

Звезда Comedy Woman не стесняется откровенных съемок и с их помощью периодически подогревает интерес публики к своей персоне. В ответ поклонники высоко ценят смелость актрисы. В этот раз юмористка поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком, на котором она запечатлена в прозрачном бежевом костюме, сквозь который видна соблазнительная обнаженная грудь. Екатерина Варнава двусмысленно подписала снимок "жарковато", намекая на горячее фото или на сильную жару, заставившую артистку раздеться.

Фанаты актрисы живо отреагировали на продемонстрированные ей прелести и оставили под фото множество пылающих смайлов и восхищенных комментариев. Фолловеры написали:

"Это потому что ты горячая штучка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Невероятно красивая", "Жарковато не то слово", "Супер, эстетично и красиво", "Как красиво и женственно".



Совсем недавно Екатерина Варнава показывала подписчикам другие откровенные снимки из спальни. Там 36-летняя знаменитость красовалась в кружевном бюстгальтере, выгодно подчеркивающем зону декольте. Теперь же юмористка решила пренебречь этим предметом женского гардероба, а сосок на выглядывающей груди предусмотрительно прикрыла крестом – наверное, чтобы "Инстаграм" не удалил.