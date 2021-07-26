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Шоу-бизнес
"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь

"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с радостью общаются с наследницей Кристины Орбакайте. Однако у многих этот факт вызывает некоторое недоумение.
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Все дело в том, что маленькая Клава на два года старше своих дяди и тети, а выглядит сильно взрослее. Накануне пародист опубликовал трогательные снимки детей. Судя по всему, артистка с дочерью приехали в знаменитый замок пары, чтобы потом всем вместе отправиться на день рождения.

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На снимках счастливые дети позируют на фоне роскошной мебели и цветов, а затем в машине. Многие подчеркнули, что Клава сильно похожа на маму, и уже очень высокая девочка. Она выше детей Аллы Борисовны примерно на две головы. При всем этом, видимо, детей совсем не смущают слегка запутанные родственные связи. Они тепло общаются и хорошо проводят время вместе.

Многие пользователи оказались недовольны тем фактом, что детям якобы тяжело воспринимать друг друга, так как дядя и тетя Клавы получаются сводными братом и сестрой ее взрослой мамы. Девятилетняя девочка же является племянницей детей, которые младшее нее. "Ужас какой", "За что так с детьми то", "Тетя Лиза и дядя Гарри", "Они же маленькие совсем", – возмутились они.

У поклонников вопросов не возникло. Они отметили, что наследники крайне похожи на своих родителей и выглядят довольными жизнью. "Дети прекрасные, невероятно красивые", "Хорошенькие такие", "Просто чудо, можно смотреть вечно", "Сразу три солнышка", "Какие они волшебные", "Очень красивые дети, пусть будут самыми счастливыми", – указали комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 09:35 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость799668
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Вот бред очередной, высасанный из пальца. Какая разница, выше ниже, они все родственники и, естественно, общаются. Они дети.
Гость813572
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Уж детей то оставьте в покое
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