"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с радостью общаются с наследницей Кристины Орбакайте. Однако у многих этот факт вызывает некоторое недоумение.

Все дело в том, что маленькая Клава на два года старше своих дяди и тети, а выглядит сильно взрослее. Накануне пародист опубликовал трогательные снимки детей. Судя по всему, артистка с дочерью приехали в знаменитый замок пары, чтобы потом всем вместе отправиться на день рождения.

На снимках счастливые дети позируют на фоне роскошной мебели и цветов, а затем в машине. Многие подчеркнули, что Клава сильно похожа на маму, и уже очень высокая девочка. Она выше детей Аллы Борисовны примерно на две головы. При всем этом, видимо, детей совсем не смущают слегка запутанные родственные связи. Они тепло общаются и хорошо проводят время вместе.

Многие пользователи оказались недовольны тем фактом, что детям якобы тяжело воспринимать друг друга, так как дядя и тетя Клавы получаются сводными братом и сестрой ее взрослой мамы. Девятилетняя девочка же является племянницей детей, которые младшее нее. "Ужас какой", "За что так с детьми то", "Тетя Лиза и дядя Гарри", "Они же маленькие совсем", – возмутились они.

У поклонников вопросов не возникло. Они отметили, что наследники крайне похожи на своих родителей и выглядят довольными жизнью. "Дети прекрасные, невероятно красивые", "Хорошенькие такие", "Просто чудо, можно смотреть вечно", "Сразу три солнышка", "Какие они волшебные", "Очень красивые дети, пусть будут самыми счастливыми", – указали комментаторы.

