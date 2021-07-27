Вскрылась правда о страшном заболевании Михаила Ефремова

Эльман Пашаев внимательно следит за судьбой актера, который сейчас находится в колонии. Юрист сообщил, что у звезды театра и кино большие проблемы со здоровьем. От заболевания, которое обнаружено у Михаила Ефремова, умер его отец – Олег Ефремов.
Оказывается, у знаменитости есть болезнь легких. Подробностей диагноза адвокат озвучивать не стал. Также Пашаев добавил, что несмотря на состояние, Михаилу Ефремову не стоит пока надеяться на условно-досрочное освобождение.
Прежде всего, причина в том, что его болезнь не входит в специальный список Минздрава. Во-вторых, осужденному надо отсидеть в тюрьме половину назначенного судом срока, прежде чем думать об УДО.
Напомним, Михаил Ефремов стал виновником ДТП летом 2020 года. В результате аварии скончался курьер из Рязани Сергей Захаров. Выяснилось, что актер находился за рулем в нетрезвом виде. Ему дали восемь лет заключения. Ранее стало известно о том, что тюрьма очень изменила артиста. Он стал намного серьезнее. Кроме того у звезды пропала тяга к алкоголю. Михаил Ефремов стойко переносит все испытания.
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