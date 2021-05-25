"Занят ответственным делом": Ефремову на зоне нашли применение

Ефремову нашли применение в колонии. Он шьет СИЗы.

Российский актер Михаил Ефремов уже несколько лет отбывает срок наказания в Белгородской колонии для заключенных. Чтобы хоть как-то скоротать срок, ему разрешили работать.

О роде деятельности Ефремова рассказал ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Как выяснилось, Михаил Ефремов шьет защитные антиковидные костюмы для медиков. Вернее, вставляет в них змейки. По словам актера, ему нравится заниматься такой работой.

"Занят самым ответственным делом", – сказал секретарь.

Ефремов признался в разговоре с Мельниковым, что в целом ему спокойно в колонии. Единственное, что его беспокоит, это хронические болезни. Но эта проблема была у него и до заключения. Об актерской деятельности он почти забыл, так как пока ни о каком тюремном театре речи не идет. Привык Ефремов и к строгому тюремному распорядку.

Напомним, суд приговорил Михаила Ефремова к семи с половиной года лишения свободы. Артист устроил смертельную аварию в центре Москвы летом прошлого года. В результате ДТП погиб человек.

Ранее сын актера Никита Ефремов дал расширенное интервью и рассказал об обидах, в том числе на отца. По признанию актера, к папе у него больше всего вопросов.