"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение

Рассмотрение кассационной жалобы состоится в июле. За пьяное ДТП в центре Москвы актер получил 7,5 лет за решеткой.
Защитник звезды считает, что Михаил Ефремов вовсе не убийца, как его окрестила общественность. Ведь, по словам юриста, он не нарочно лишил жизни человека. Хархорин отметил, что если заключенный за неосторожное преступление ведет себя в колонии достойно и можно смело сказать, что он исправился, то осужденный имеет право на условно-досрочное освобождение.
Адвокат добавил, что на УДО можно уйти и через треть срока, если нет противопоказаний. "Он не убийца", – заявил юрист. Хархорин недоумевает, почему Михаила Ефремова по-людски не могут простить, ведь с момента трагедии прошел уже год. Он констатировал, что актер давно раскаялся и просил прощения.
По словам защитника, сейчас артист полностью адаптировался в колонии. Он отметил, что неволя изменила знаменитость в лучшую сторону. Актер стал намного серьезнее. Кроме того, по утверждению адвоката, у Михаила Ефремова исчезла тяга к алкоголю. Артист сбросил за решеткой лишние килограммы.
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