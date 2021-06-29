Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Вторник
29 июня
Лента новостей
11:45
Некоторые россияне получат дополнительный выходной в июле
11:37
Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе
11:30
В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки
11:23
"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение
10:44
"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати
10:42
В России рассказали об опасности нового штамма коронавируса "лямбда"
10:34
"Остановись!": Максакова высказалась о мести бывшего мужа
09:55
Родственники нанесут ответный удар любовнице покойного солиста "Иванушек International"
09:47
"Настя, бойся Фирсова": Волочкову заподозрили в близком общении с вдовцом Легкоступовой
08:56
“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой
08:52
Оппозиционер Латушко: белорусы будут "отжиматься" под санкциями из-за Лукашенко
08:50
"Не оставляй нас": поклонники молятся за находящуюся при смерти певицу МакSим
08:31
Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны
06:43
Разведенная Кардашьян опасается за свою жизнь из-за скандального прошлого
04:37
"Уже более 20 лет": Меган Фокс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации
02:14
56-летняя Беллуччи произвела фурор своим видом
23:19
Гороскоп удачи на 2022 год
21:53
Глава Евросовета оценил выход Белоруссии из "Восточного партнерства": Еще один шаг назад
21:51
Метеоролог высказался о перспективе аномальной жары в июле
21:29
В Кирове на предприятии произошла авария
21:12
Житель Пермского края застрелил бывшую жену и ее родственников
21:01
Веру Алентову экстренно госпитализировали
20:44
Под Калининградом пассажирский автобус врезался в дерево
20:32
Оголившегося перед тестем Моргенштерна публично освистали: Мужику как дальше жить?
20:31
"Деньги не пахнут": Михалков вылил ушат помоев на выскочку Милохина
20:14
В результате взрыва в центре Лондона пострадал человек
19:47
Политолог Воля расшифровал агрессивное послание Зеленского перед ЕС
19:36
"Перемены в жизни начинаются": Бородина впервые заговорила о разводе
19:26
В Тобольске пьяная женщина устроила смертельную аварию
19:00
"Было больно": 41-летняя Виктория Боня возвращается работать в Россию
18:54
Новая беда: у певицы МакSим заподозрили еще одно серьезное заболевание
18:50
"Дешевый хайп": Пригожин посрамил Украину за инцидент с Киркоровым
18:16
"У тебя один ребенок есть": Моргенштерн пришел в ужас после новости о внебрачном сыне
17:57
Джанабаева показала фигуру спустя два месяца после родов: И это мама троих детей?
17:40
Свежий снимок онкобольного Юдашкина за границей взбудоражил россиян
17:21
Зуева показала уникальное фото дочери Козловского
17:17
С Сотниковой случилось ужасное: Выкручивало руки и ноги
17:07
Названы сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
16:59
"Вы же в храм ходите": Толкалина огорошила россиян заявлением о брошенном ребенке
16:59
Основатель группы "Доктор Ватсон" умер от последствий коронавируса
16:53
Как у Заворотнюк: раскрыта сенсационная правда о Кабаевой
16:49
Измученная дочь Заворотнюк обратилась к россиянам: Даже не ценим
16:40
Похудевшая Михалкова жестко ответила злопыхателям
16:32
Воля сделал откровенное признание о занятиях в постели с Утяшевой
16:21
"От меня всегда ждут обсер": Собчак удивила внезапным поступком
16:21
Потоп, разрушения, пожары: шокирующие кадры урагана в Москве
16:12
После заявления об отсутствии конкурентов Кличко рассказал о проблемах у Зеленского
16:01
"Плакать хочется": появившуюся на красной дорожке в странном виде Дакоту затравили
15:49
Располневший Николаев взвыл из-за упреков Проскуряковой
15:42
"Какой Иван Ургант? Я теперь тут": Малахов со скандалом вернулся на Первый канал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение

"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин поведал о том, как себя сейчас чувствует артист. Он и его подзащитный просят суд о снижении срока наказания.
прочитано 366 раз

Рассмотрение кассационной жалобы состоится в июле. За пьяное ДТП в центре Москвы актер получил 7,5 лет за решеткой.

ПО ТЕМЕ

Юристы рассказали о психических аномалиях у Михаила Ефремова

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Защитник звезды считает, что Михаил Ефремов вовсе не убийца, как его окрестила общественность. Ведь, по словам юриста, он не нарочно лишил жизни человека. Хархорин отметил, что если заключенный за неосторожное преступление ведет себя в колонии достойно и можно смело сказать, что он исправился, то осужденный имеет право на условно-досрочное освобождение.

Адвокат добавил, что на УДО можно уйти и через треть срока, если нет противопоказаний. "Он не убийца", – заявил юрист. Хархорин недоумевает, почему Михаила Ефремова по-людски не могут простить, ведь с момента трагедии прошел уже год. Он констатировал, что актер давно раскаялся и просил прощения.

По словам защитника, сейчас артист полностью адаптировался в колонии. Он отметил, что неволя изменила знаменитость в лучшую сторону. Актер стал намного серьезнее. Кроме того, по утверждению адвоката, у Михаила Ефремова исчезла тяга к алкоголю. Артист сбросил за решеткой лишние килограммы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Андрей Никеричев /АГН Москва
Автор: 29 июня 2021, 11:23 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

Лола
Пожаловаться Ответить
Выкрасить и выбросить!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе

Ведущую раскритиковали
Шоу-бизнес

"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение

Адвокат актера поделился подробностями
Шоу-бизнес

"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову

Актриса фантастически похудела
Шоу-бизнес

"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Россияне восхитились счастливой парой

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+