"Уже рот не закрывается": раздевшаяся на публику Пугачева ошарашила россиян

Примадонне отечественной эстрады в этом году исполнилось 72 года. Однако ее возраст делает ее лишь более раскрепощенной.

Многие поклонники нередко вспоминают, что в молодости Алла Пугачева отдавала предпочтение нарядам посвободнее. Обнаженные ноги и широкие рубашки, платья в стиле оверсайз в какой-то момент стали настоящей визитной карточкой звезды. Многие женщины мечтали быть похожими на нее, скупая именно такие костюмы. Однако теперь, видимо, все изменилось.

Алла Борисовна все чаще появляется на публике в обтягивающей одежде, демонстрируя поклонникам свою стройную фигуру. Некоторые восхищаются ее смелостью, другие же осуждают за излишнюю откровенность. В одном из фан-профилей Максима Галкина появилась новая фотография.

На кадре счастливая Алла Пугачева стоит около холма. Она смеется и выглядит крайне довольной всем происходящим. Внимание пользователей привлекло не это, а костюм Примадонны. Дело в том, что она, в очередной раз, выбрала достаточно провокационный наряд. Исполнительница обнажила стройные ноги, надев обтягивающие джинсовые шорты, а верхнюю часть образа разнообразила достаточно свободной клетчатой рубашкой.

Многие поклонники просто восхитились внешностью Аллы Борисовны. Они отметили, что невозможно так выглядеть в 72 года. Однако нашлись и те, кто посчитали ее наряд слишком вычурным. "Бабуля хорохорится, молодец", "Уже рот не закрывается", "Старость свое берет", "Все школьницу изображает", – писали завистники.

