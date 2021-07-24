Резко постаревшего Галкина упрекнули во лжи

Максим Галкин довольно часто публикует в "Инстаграм" видео, на котором можно рассмотреть владения юмориста и его супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачевой в деревне Грязь. На сей раз пародист похвастался плодовыми растениями, которые были посажены в его саду 10 лет назад.
Галкин рассказал, что урожай уже появился. Он крупно снял груши и яблоки. Также супруг народной артистки пожаловался, что некоторые интернет-пользователи не верят, что он самостоятельно занимался посадкой плодовых растений. "Это не вы сажали, это вам сажали", – процитировал Максим недоверчивых подписчиков. Заподозренный во лжи юморист показал снимок яблонь и груш, на котором эти деревья запечатлены еще саженцами.
Поклонники, в свою очередь, рассказали Галкину о своих успехах в садоводстве. Кто-то похвастался урожаем на даче, другие удивили Максима выращиванием овощей и фруктов на балконе.
Некоторые пользователи Сети заметили, что Максим Галкин, который, казалось, был вечно молодым, заметно постарел. Они обратили внимание на морщины 45-летней знаменитости. Однако это замечание никак не повлияло на желание артиста обсудить с фанатами любовь к садоводству.
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