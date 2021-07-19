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Шоу-бизнес
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Рустам Солнцев нередко находит и публикует самые неожиданные фото знаменитостей. На этот раз ему удалось удивить всех.
прочитано 1175 раз

В личном блоге звезды "Дома-2" в "Инстаграме" появилось архивное черно-белое фото. На кадре запечатлена женщина, невероятно похожая на Аллу Пугачеву. Снимок получился крайне интимным: светловолосая красавица с пышной шевелюрой одета лишь в темную рубашку с поясом и кожаными элементами. Образ дополнен сверкающим жакетом, а брюки на даме отсутствуют вовсе, обнажая стройные ноги.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

"Сочно", – подписал Рустам Солнцев. Судя по всему, он совершенно уверен, что на кадре именно Примадонна отечественной эстрады. Он даже отметил официальный аккаунт Аллы Борисовны на снимке. Сама знаменитость пока никак не прокомментировала ситуацию, но в комментариях разгорелся целый скандал.

Многие пользователи поддержали Рустама. Они отметили, что на фотографии точно запечатлена Алла Пугачева, но снимок проявлен не совсем качественно, из-за чего и могли возникнуть вопросы. "Это Пугачева. Просто отфотошопили", "Она. Молодая и естественная", "Борисовна", "Алла огонь", "На фото Пугачева, просто пытались проявить покачественнее и намутили это", "Оригинал есть в Сети", – указали они.

Другие же вовсе не согласились с собеседниками. "Какая Пугачева! Рептилоиды вернулись", "Вы что, никакая не Алла", "Зачем чужое лицо приделали", "У Аллы нос другой", "На Азизу похожа", "Нет, это не Пугачева", "И близко не Пугачева. Алла Борисовна никогда так не одевалась", – возмутились комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 08:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость804668
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Каждый журналист,чтоб хоть как-то напомнить о себе,выискивает фотографии и пишет статейки о каждой старушке певичке или шоу- кривляке,которые сегодня вызывают своим выпендриванием и сотнями подтяжек на лице,только отвращение и смех.Сколько можно читать или надоедливые воспоминания о певицах,которые и при жизни были все-то просто певицами обычными,или старушках как Ротару и Пугачева с Успенской и Долиной.Почти 150 млн.жителей России.а пиарят одних и тех же старых клунь.
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