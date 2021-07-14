Обвела Тимати вокруг пальца: Решетова сбежала из страны с сыном

Тогда Анастасия Решетова рассказала, что они с Тимати не понимают как поступить правильно. С одной стороны, ей казалось необходимым, чтобы ребенок проводил время с папой. Она отметила, что искренне наслаждается, когда видит, как им хорошо вместе. При этом перспектива долгой разлуки с малышом казалась ей просто невыносимой.
Модель сообщила, что пока не знает, как долго сможет продержаться без Ратмира, и как отпустить его в далекое путешествие. При этом Тимати, видимо, был крайне настойчив в своих суждениях. Пользователи быстро расставили все по своим местам. Они объяснили, что ребенок еще слишком мал, чтобы так надолго расставаться с мамой, а папа якобы ведет себя не совсем корректно, публично развлекаясь с другими женщинами.
Судя по всему, теперь конфликт либо исчерпан, либо разгорелся с новой силой. Анастасия Решетова отправилась в Монако вместе с Ратмиром. В своих историях в "Инстаграм" дива опубликовала фотографию на борту частного самолета. "Вместе", – указала она.
Компанию молодой маме и ее сыну составила давняя подруга семьи Наталья Рудова. Знаменитости уже прибыли на место, где, видимо, пробудут до конца сезона. В своем личном блоге одержавшая победу над Тимати бывшая жена уже вовсю публикует новые снимки.
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