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Шоу-бизнес
"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати

"Других оплодотворяет": Решетову предупредили о проблемах с сыном из-за Тимати

Расставание Анастасии Решетовой и Тимати шокировало даже самых преданных поклонников знаменитостей. Теперь они учатся жить в новых условиях.
прочитано 508 раз

Рэперу, видимо, эта задача дается проще, чем его бывшей избраннице. Он стал участником шоу "Холостяк", а затем отправился к морю с новой избранницей. Многие предполагают, что исполнитель не отказался от бывшей возлюбленной до конца, так как их часто видят вместе в столице и даже на отдыхе. Однако сами звезды утверждают, что лишь сохраняют теплые отношения ради сына.

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Анастасия Решетова опубликовала новый пост. На фото она проводит время с сыном. Дива пожаловалась на последствия расставания. Она рассказала, что не сразу осознала все то, что происходит. Недавно перед ней встал вопрос об отпуске Ратмира, и тут она поняла, что как раньше уже не будет. Теперь бывшая супруга Тимати пытается решить, с кем малышу лучше поехать отдыхать.

Модель рассказала, что искренне радуется, когда сын проводит время с отцом. Он часто вспоминает рэпера и любит его, но она не готова расстаться с малышом на месяц. Она подчеркнула, что сейчас перед ней стоит выбор: либо дать Ратмиру отдохнуть с папой и отдалиться на месяц, либо пока поехать с ним, так как он еще слишком маленький.

Поклонники оказались достаточно категоричны в своих суждениях. "Он маленький, нечего ему отдыхать с папой, у которого вечно новые пассии. Ребенок со временем офигеет от происходящего, берегите его", "Папе не до сына, у него развлечения с новыми девушками. Лучше с мамой пусть отдыхает", "Пусть отдыхает с мамой, зачем папаша и его бабы", "Он там других оплодотворяет", – возмутились пользователи.

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Фото: www.instagram.com/ volkonskaya.reshetova
Автор: 29 июня 2021, 10:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость 124748
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вот она,видно и хочет,чтобы не очень ему было комфортно со всеми удобствами отдыхать,так и маманастя,что,всегда будет одна ? сейчас погорюет немного,и тоже найдет с кем подружить организмами,и как начнет бывшему мстить..пусть все отдыхают по разным местам=ребенки отдельно,папы-мамы тоже отдельно,а ребенку и без этого сломают психику...
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