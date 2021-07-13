20 миллионов: вскрылся чудовищный обман Шнурова

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс решила отсудить у Сергея Шнурова 20 миллионов. Появились подробности конфликта.

Звездный адвокат Роман Лалаян отметил, что представители группы идут на контакт, но это не является поводом игнорировать несправедливость. Так, сегодня он обещал официально оформить и подать иск в суд на имя музыканта. Все дело в том, что бывшие коллеги расстались не совсем полюбовно. Певица не скрывала своего недовольства и достаточно открыто говорила обо всем.

Однако с момента конфликта прошло пять лет. Видимо, исполнительница решила перейти к действиям. Требования певицы достаточно понятны: за 39 песен, в написании которых она участвовала, она хочет получить от Сергея Шнурова примерно 20 миллионов рублей. Юрист отметил, что на авторские права они не претендуют.

Адвокат артистки признался, что на подобное решение певицу подтолкнули они с коллегами. Все дело в том, что юристы помогали солистке с некоторыми проектами, но затем она рассказала им об исполнительских сборах, которые не получала. Тогда они решили запросить документы.

Оказалось, что, по соглашению, Алиса Вокс отказалась от всех прав за тысячу рублей за неделю до ухода от Сергея Шнурова. Сама экс-солистка утверждает, что не подписывала ничего подобного, и это был обман со стороны работодателя. Так они и решили подать в суд. Выяснилось, что таких "пострадавших", как она, якобы обнаружено около 15 человек. Детали пока не раскрыты.

