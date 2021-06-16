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Шоу-бизнес
8-летний сын Пугачевой пошел по стопам звездных родителей

8-летний сын Пугачевой пошел по стопам звездных родителей

Максим Галкин показал новое видео с наследником, которое вызвало бурные обсуждения фанатов.
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Супруг Примадонны порадовал поклонников семьи свежим забавным видео, главным героем которого стал 8-летний Гарри. В ролике мальчик появился в образе рэпера и дал совет всем коллегам пить побольше воды, так как слюни помогают читать рэп. Максим Галкин пообещал передать совет сына всем знакомым рэперам и заодно повеселил фанатов.

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Подписчики Галкина стали активно обсуждать мальчика и его новое увлечение. Многие отметили, что Гарри унаследовал артистичность и любовь к музыке от своих родителей. Фолловеры написали:

"Такой папин стиль вырисовывается, в юморе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какой артистичный! Впрочем, в семье таких талантливых родителей не могли родиться другие дети!", "Такой творческий и позитивный мальчик. Весь в отца".

И если чувство юмора мальчик явно унаследовал от своего знаменитого отца, то любовь к рэпу вполне могла достаться мальчику от мамы. Ранее Максим Галкин признавался, что любимым исполнителем его супруги является рэпер Скриптонит. В шутку юморист заявил, что они с Примадонной даже подумывали о том, чтобы переименовать Гарри в честь этого рэпера.

Ранее "Дни.ру" также писали о совместном снимке Максима Галкина и Аллы Пугачевой, который очень удивил поклонников.

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Фото: www.instagram.com/ maxgalkinru/
Автор: 16 июня 2021, 20:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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