Мокрый Нагиев привел россиянок в экстаз

Дмитрий Нагиев опубликовал свежее фото, на котором предстал полуобнаженным.

Российский телеведущий Дмитрий Нагиев провел отдых у водоема. В своем "Инстаграм" он опубликовал свежее фото, на котором предстал в мокрых джинсовых шортах и со втянутым животом, блеснув стальным прессом.

В публикации он с иронией предложил помочь ему финансово и пошутил над своим "пляжным" отдыхом. Однако вместо юмора в ответ он получил совсем иное.

Подписчики восхитились тем, в какой прекрасной форме пребывает 54-летний шоумен. Россиянки буквально пришли в экстаз. Они расхвалили фигуру и обаяние Дмитрия Нагиева.

"Самец богомола", "Приятно, когда мужчины после 50-ти в такой прекрасной форме!", "Красивый и наглый"; "С возрастом все лучше и лучше!" – написали в комментариях возбужденные поклонники Дмитрия Нагиева.

Напомним, недавно завершились съемки комедии режиссера Егора Кончаловского "Мой папа – вождь!", в которой снялся Дмитрий Нагиев. Картина повествует о капитане дальнего плавания, волею судьбы ставшем вождем африканского племени. По сценарию он вернулся на родину и пытается найти общий язык со своей супругой и десятилетним сыном. Однако с его дикими замашками это оказывается не так просто.