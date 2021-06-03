Отчаявшаяся Решетова взорвала машину Тимати

Несколько месяцев назад модель открылась для публики с новой стороны – она презентовала трек "Исчезни", в котором вылились все ее переживания после разрыва с популярным рэпером. После звезда признавалась, что не планирует продолжать музыкальную карьеру, однако сегодня Анастасия Решетова презентовала новый клип и песню "Без него" по мотивам собственной драматической истории.
В своей второй музыкальной работе модель обращается к бывшему возлюбленному, который в одностороннем порядке разорвал отношения, и оплакивает обманутые свои ожидания. Поклонники звезды уже заметили отсылки к личным отношениям Решетовой как в тексте песни, так и видеоряде. Например, в клипе появляется красная роза, которую модель давит под колесами своего мотоцикла. Напомним, что роза – это символ шоу "Холостяк", в котором Тимати совсем недавно сделал свой финальный выбор.
Также в видеоролике появляется любимый автомобиль Тимати – черный внедорожник Mercedes-Benz. Безжалостная героиня взрывает автомобиль экс-возлюбленного, а чеку от гранаты картинно надевает на палец – вероятно, это символ обручального кольца, которого модель так и не дождалась от музыканта.
Поклонники Решетовой довольно скептически отнеслись к такому творчеству. Под публикацией с анонсом клипа в микроблоге модели фолловеры написали:
"Один хайп на теме холостяка, не ожидала", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Эх Настя , много врете !", "Вы с Тимати стоите друг-друга. Хайп на всем! В конце нового клипа он в мотоцикле. У вас новый клип с мотоциклом. Совпадение? Не думаю. Заранее разыгранный план. А люди ведутся. Как лохи", "Дай сначала переварить монолог".
Напомним, ранее Анастасия Решетова выпустила фильм о себе под названием "Мой монолог", в котором модель рассказала об отношениях с экс-возлюбленным.
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