Решетова попалась на лжи о романе с Тимати: Обвела вокруг пальца

Экс-возлюбленная Тимати совершила коварную ошибку. Анастасию Решетову уличили во вранье.

На днях в Сеть вышел ролик Анастасии Решетовой "Мой монолог", в нем модель описала некоторые аспекты своей жизни. Значительную часть видео она посвятила разорванным отношениям с рэпером Тимати, которого сейчас называют главным холостяком страны. Признание модели задело за живое массу ее поклонников, но особо бдительные фанаты звездной брюнетки оказались в недоумении. Они нашли выдающееся несоответствие в словах Анастасии Решетовой о романе с Тимати.

В 2018 году экс-избранница артиста давала интервью Регине Тодоренко. Тогда она с полной уверенностью рассказывала, что ее отношения с Тимати начались молниеносно. "С первого дня как бы было понятно, что мы будем вместе", — объявляла Анастасия Решетова. А вот в новом ролике "Мой монолог" модель сообщила прямо противоположное. "Мы не сразу поняли, что мы нужны друг другу. Не один год прошел", – настолько кардинально изменились воспоминания знаменитости.

Теперь россияне уверены — Анастасия Решетова солгала на камеру, пытаясь выдать желаемое за действительное. Доверие к прочим высказыванием модели у многих пропало. Теперь к экс-избраннице Тимати появилось еще больше вопросов. Один из них заключается в том, что было между ней и рэпером на самом деле.

