"От кого залетела?": Решетова не смогла скрыть округлившийся живот

Недавно Анастасия Решетова летала в Казахстан, где она планирует открыть свой салон красоты. Помимо этого она и ее бывший гражданский муж Тимати побывали вместе на дне рождения общего друга. К слову, пару давно заподозрили в обмане публики. Многие поклонники считают, что Решетова и Тимати вовсе не расстались, а наживаются на слухах о разводе.
Так или иначе, на днях появились слухи о том, что Анастасия Решетова снова беременна. На съемках проекта "Ты – топ-модель" она предстала в длинном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Фанаты не смогли пройти мимо такого кадра.
"От кого залетела? От еврея или от чеченца?" – написали фанаты звезды.
Впрочем, часа Анастасия решетова не комментирует эти домыслы и игнорирует вопросы поклонников. Все равно время расставит все на места, ведь беременность долго скрывать не получится.
Ранее в Сети стали появляться слухи о том, что Анастасия встречается с неким состоятельным бизнесменом с чеченским корнями. Он якобы живет в Казахстане, но часто летает в Москву к бывшей жене Тимати. Говорят, что любовник подарил 25-летней модели огромный дом на Рублевке в поселке Сареево.
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