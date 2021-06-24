Оставленная Тимати Решетова готова переделать себя под мужчину

Анастасия Решетова после расставания с Тимати уже счастлива в новых отношениях.

В сентябре прошлого года стало известно, что рэпер оставил свою подругу после пяти лет совместной жизни. Для многих эта новость стала шоком, ведь влюбленные создавали впечатление идеальной пары, особенно после рождения сына Ратмира.

Весной 2021-го Анастасия Решетова выпустила документальный фильм о себе "Мой монолог", в котором попыталась рассказать о причинах разрыва с Тимати. По словам девушки, у них были непростые отношения. При этом, судя по всему, рэпер во многом ограничивал возлюбленную, так как после расставания девушка перестала постоянно думать, чем она в очередной раз будет неугодна.

Несмотря на горький опыт, Анастасия Решетова все еще уверена, что переделывать себя под мужчину хорошая идея. В личном блоге модель ответила на вопросы подписчиков, и один из них уточнил, готова ли она подстраиваться в отношениях. "Да, это нормально. Главное, оставаться собой", – рассказала бывшая девушка Тимати.

Также блогер рассказала, какие качества ее раздражают в мужчинах. По словам Анастасии Решетовой, она терпеть не может все "бабские" проявления в характере противоположного пола. По словам модели, у нее уже появился новый ухажер, правда, после романа с публичным человеком она не планирует раскрывать личность избранника.