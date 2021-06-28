Тимати удивил реакцией дочери на их роман с Екатериной Сафаровой

В мае завершился очередной сезон шоу "Холостяк" на телеканале "ТНТ". Победительницей и избранницей Тимати стала 23-летняя Екатерина Сафарова, которой артист подарил кольцо в финале программы.
После "Холостяка" пара продолжила роман. Недавно они вместе появились на премии "Муз ТВ" и подтвердили факт своих любовных отношений. Звезды нечасто личной жизнью. Однако недавно стало известно, что Тимати и Екатерина встретили Новый год вместе. Тогда они еще принимали участие в телешоу и лишь разбирались в своих чувствах.
Сегодня же рэпер опубликовал забавное видео с дочерью Алисой. Девочка недоумевает, почему отец подарил кольцо именно Кате, а не ей. Тимати забавно отреагировал на такое заявление:
"Утро началось со сложных вопросов".
Примечательно, что украшение действительно вызвало массу эмоций у поклонников шоу. Оно было выполнено из белого золота и бриллиантов, а стоимость такого кольца составляет примерно 22 миллиона рублей.
Отметим, что недавно экс-возлюбленная рэпера Анастасия Решетова похвасталась новыми отношениями. Имя таинственного избранника звезда пока не называет. Также несмотря на печальный опыт с Тимати, модель все еще убеждена, что девушка должна перестраивать себя под мужчину.
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