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Шоу-бизнес
Тимати удивил реакцией дочери на их роман с Екатериной Сафаровой

Тимати удивил реакцией дочери на их роман с Екатериной Сафаровой

Рэпер Тимати выложил ролик, как ребенок расспрашивает у него, почему он подарил кольцо именно Екатерине.
прочитано 582 раза

В мае завершился очередной сезон шоу "Холостяк" на телеканале "ТНТ". Победительницей и избранницей Тимати стала 23-летняя Екатерина Сафарова, которой артист подарил кольцо в финале программы.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

После "Холостяка" пара продолжила роман. Недавно они вместе появились на премии "Муз ТВ" и подтвердили факт своих любовных отношений. Звезды нечасто личной жизнью. Однако недавно стало известно, что Тимати и Екатерина встретили Новый год вместе. Тогда они еще принимали участие в телешоу и лишь разбирались в своих чувствах.

Сегодня же рэпер опубликовал забавное видео с дочерью Алисой. Девочка недоумевает, почему отец подарил кольцо именно Кате, а не ей. Тимати забавно отреагировал на такое заявление:

"Утро началось со сложных вопросов".

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Примечательно, что украшение действительно вызвало массу эмоций у поклонников шоу. Оно было выполнено из белого золота и бриллиантов, а стоимость такого кольца составляет примерно 22 миллиона рублей.

Отметим, что недавно экс-возлюбленная рэпера Анастасия Решетова похвасталась новыми отношениями. Имя таинственного избранника звезда пока не называет. Также несмотря на печальный опыт с Тимати, модель все еще убеждена, что девушка должна перестраивать себя под мужчину.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
28 июня 2021, 12:52 Источник: Инстаграм Тимати ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Гость786669
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Пососи палец,дурёха. Потому что кольца он дарит проституткам, а дочерям только кукол.
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