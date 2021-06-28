Конфликт принцев Уильяма и Гарри набирает обороты

Последнее время братья Уильям и Гарри часто ссорятся, а порой даже устраивают скандальные разборки на светских мероприятиях.

Историк Роберт Лейси рассказал о тайной ссоре между претендентами на королевский престол Британии. Как сообщил специалист, братья начали конфликтовать на похоронах принца Филиппа. Тогда между ними произошла серьезная словесная перепалка, Уильям и Гарри наговорили друг другу множество нелицеприятных слов. Дело чуть не дошло до драки, настолько им было сложное сдерживать эмоции.

Роберт Лейси заявил, что наследники нескоро смогут наладить былые отношения. Эксперт отметил, что и раньше Уильям и Гарри часто ссорились, поэтому подобные конфликты не новы.

"Конфликт между сыновьями Дианы вряд ли закончится в ближайшее время", – подытожил историк.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что принц Чарльз, первый в очереди наследник престола, намерен отобрать у сына принца Гарри титул и привилегии. Также Чарльз высказал намерение ограничить некоторых представителей династии. По его мнению, на обеспечение жизни семьи тратится слишком много денежных средств, которые пополняются из государственного бюджета, то есть налогов граждан.

Также напомним, что недавно Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пара вспомнила забавные моменты с торжества. Одним из таких стало появление на празднике бывшей возлюбленной принца Гарри. Это вызвала оторопь у многих гостей.