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Шоу-бизнес
"Это измена": принца Гарри поймали на предательстве Меган Маркл

"Это измена": принца Гарри поймали на предательстве Меган Маркл

Решительный поступок принца Гарри накануне свадьбы охарактеризовали как настоящую измену Меган Маркл.
прочитано 610 раз

Недавно герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали трехлетнюю годовщину брака. В честь этого события в Сети вспомнили о том, как проходила церемония венчания пары. Журналисты британских СМИ отметили, что в числе гостей была леди Челси Дэви – девушка, с которой принц Гарри состоял в отношениях около семи лет.

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Накануне свадьбы королевский наследник решил поставить точку в отношениях с женщиной, с которой его связывало очень многое. Стало известно, что в ночь перед бракосочетанием Гарри позвонил экс-возлюбленной и между ними состоялся очень долгий разговор. Молодые люди вместе плакали, вспоминая свое общее прошлое, а затем попрощались навсегда. Челси сначала не хотела идти на церемонию, но затем уступила просьбам Гарри и даже пообещала не устраивать скандалов.

Очевидно, принц Гарри хотел достойно выйти из прошлых отношений. Однако, британцы очень неоднозначно оценили его поступок. Многие решили, что мужчина предал будущую жену, которая готовилась к свадьбе, пока он общался с бывшей-возлюбленной. В комментариях к публикации пользователи заявили, что Гарри изменил Меган в мыслях и чувствах. Женщины отметили, что на месте Маркл не простили бы мужу таких разговоров с бывшей накануне свадьбы – об этом сообщила "Экспресс газета".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что психическое состояние принца Гарри вызывает беспокойство королевы Елизаветы II.

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Фото: Malala Fund/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 18:51 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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