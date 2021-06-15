"Это измена": принца Гарри поймали на предательстве Меган Маркл

Решительный поступок принца Гарри накануне свадьбы охарактеризовали как настоящую измену Меган Маркл.

Недавно герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали трехлетнюю годовщину брака. В честь этого события в Сети вспомнили о том, как проходила церемония венчания пары. Журналисты британских СМИ отметили, что в числе гостей была леди Челси Дэви – девушка, с которой принц Гарри состоял в отношениях около семи лет.

Накануне свадьбы королевский наследник решил поставить точку в отношениях с женщиной, с которой его связывало очень многое. Стало известно, что в ночь перед бракосочетанием Гарри позвонил экс-возлюбленной и между ними состоялся очень долгий разговор. Молодые люди вместе плакали, вспоминая свое общее прошлое, а затем попрощались навсегда. Челси сначала не хотела идти на церемонию, но затем уступила просьбам Гарри и даже пообещала не устраивать скандалов.

Очевидно, принц Гарри хотел достойно выйти из прошлых отношений. Однако, британцы очень неоднозначно оценили его поступок. Многие решили, что мужчина предал будущую жену, которая готовилась к свадьбе, пока он общался с бывшей-возлюбленной. В комментариях к публикации пользователи заявили, что Гарри изменил Меган в мыслях и чувствах. Женщины отметили, что на месте Маркл не простили бы мужу таких разговоров с бывшей накануне свадьбы – об этом сообщила "Экспресс газета".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что психическое состояние принца Гарри вызывает беспокойство королевы Елизаветы II.