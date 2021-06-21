Принц Чарльз намерен отобрать титул у сына Меган Маркл и принца Гарри

Борьба за британский трон всегда обрастает громкими скандалами. В настоящий момент первым претендентом на престол является принц Чарльз, сын Елизаветы II. Он хочет внести изменения в документы, чтобы его внук Арчи, сын Меган Маркл и принца Гарри, не имел титула и возможности стать наследником трона.
Также в планы принца Чарльза входит и ограничение многих приближенных к королевской семье. Он это связывает с тем, что государственная казна, которая пополняется из налогов граждан, слишком много тратит на обеспечение достойной жизни всех членов династии.
The Mirror при этом сообщило, что такое решение еще больше рассорило семью с Меган Маркл и принцем Гарри.
Отметим, что в начале прошлого года пара намеренно отреклась от королевских обязанностей. Меган Маркл и принц Гарри переехали в Америку и начали заниматься бизнесом. Недавно в семье родилась дочь Лилибет, которая стала первой наследницей, родившейся за пределами территории Британии.
Из-за дерзкого поступка Меган Маркл и принца Гарри многие британцы призывали Елизавету II лишить внука титулов. Граждане ссылались на то, что поведение и жизнь пары показывает британский престол в не самом лучшем свете.
Напомним, что недавно Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пара вспомнила, как на церемонию венчания явилась бывшая возлюбленная принца, с которой он накануне долго разговаривал и объяснялся.
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