Меган Маркл излила душу после громкого скандала

Меган Маркл представила публике созданное ею произведение.

Недавно герцогиня Сассекская появилась на радио NPR Weekend Edition и побеседовала с журналистами – впервые после того скандального интервью с Опрой Уинфри, которое окончательно рассорило принца Гарри с его семьей. В этот раз откровения Меган Маркл в основном касались книги, которую она сама написала.

Герцогиня рассказала, что после рождения ее первого сына Арчи, она посвятила своему супругу стихотворение. Впоследствии эти стихи вдохновили Меган на целую книгу. Свое произведение Маркл назвала "Скамейкой". Герцогиня призналась, что их с Гарри сын очень любит, когда ему читают. Маленький Арчи стал первым и главным поклонником маминого творчества. Теперь Меган может читать ему свою книгу и с гордостью говорить, что она написана ею специально для него.

Маркл рассказала, что в ее книге спрятано очень много личных моментов, которые могут быть непонятны другим читателям. Например, это любимые цвета самой герцогини и принцессы Дианы. Также важным аспектом в книге, который хотела показать Меган, является обратная сторона мужественности, основанная на эмоциях – об этом сообщил "Spletnik". По ходу повествования автор наблюдает за нежной и трогательной связью своих мужчин – мужа и сына.

В дополнение к своему произведению Меган подарила Гарри скамейку, которая станет особенным предметом в их семье. На этой скамейке отец и сын смогут делиться самыми сокровенными вещами в своей жизни.

Ранее "Дни.ру" сообщали о предательском поступке принца Гарри по отношению к Меган Маркл.