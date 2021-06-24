"Все замечательно, но где маски?": устроившего вечеринку в разгар пандемии Галкина осудили

Недавно Максим Галкин отметил свой 45-ый день рождения. Мероприятие посетили, кажется, все звезды, а сам пародист активно освещал его в Сети.

18 июня именинника сперва поздравили его дети, а позднее состоялось и торжество. На празднике присутствовали и Валентин Юдашкин, и Игорь Николаев, и Валерия с супругом, и Лайма Вайкуле, и многие другие. Видимо, роль тамады, как это часто и бывает, взял на себя Николай Басков. На кадрах в личном блоге юмориста он много выступает и шутит.

Мероприятие прошло на прошлой неделе, но воспоминания о веселье не оставляют Максима Галкина. В своем "Инстаграме" он поделился кадрами и отметил, что фото способны передать лишь часть прекрасной атмосферы праздника. На снимках все танцуют, общаются, смеются, а юбиляр выглядит абсолютно счастливым.

Однако пользователи и на этот раз оказались недовольны. Некоторым не понравился тот факт, что в разгар пандемии Максим Галкин устроил массовое мероприятие, а на фотография невозможно заметить ни одного человека в маске. "Все замечательно, но где маски?", "Боги не надевают маски, это только для низшей касты", "Маски для челяди и баранов", "Это же артисты, они всегда в маске", "Всем срочно надеть маски и уколоться", "Безобразие, плодят вот это", – возмутились они.

Другие же принялись защищать кумира. "Вы со своими друзьями тоже в масках встречаетесь?", "Они все привились, что началось то", "Откуда столько недоверия? Максим перед мероприятием сказал журналистам, что на празднике только вакцинированные или переболевшие", "Если у вас с головой не в порядке, не надо навязывать другим. Максим все объяснил до", – писали поклонники.

