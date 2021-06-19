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Шоу-бизнес
"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина

"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина

Комик Максим Галкин заснял семейную идиллию.
прочитано 666 раз

Накануне юморист Максим Галкин отпраздновал 45-летие. С юбилеем знаменитость поздравили дети – Лиза и Гарри. Ребятишки исполнили для отца рэп.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В тексте композиции Елизавета и Гарри признались, что хотели бы стать похожими на папу. Отпрыски считают комика достойным и умным мужчиной. Дети пожелали Галкину спокойствия, здоровья и сил.

"Наша семья – это главное в жизни", – хором сказали наследники знаменитости.

Напомним, с 2011 года Максим Галкин женат на певице Алле Пугачевой. Через три года после бракосочетания у пары появились дети – Лиза и Гарри. Малышей паре родила суррогатная мать.

Видео с поздравлением двойняшек юморист опубликовал в личном микроблоге, за считанные часы ролик стал сенсацией. В кадр попал сам виновник торжества и его цветущая супруга. 72-летняя Алла Пугачева появилась в коротких джинсовых шортах и бежевой блузке.

"Не смей меня снимать!" – пожурила певица мужа выходя из дома, когда он направил на нее объектив.

Как писали "Дни.ру", Максима Галкина в день рождения, 18 июня, поздравили многие отечественные знаменитости. Единственный, кто проигнорировал важный день в жизни юмориста, – Филипп Киркоров. Ходят слухи, что нынешний и бывший мужья Пугачевой больше не общаются.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 10:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

комментарии

Ответить:

А
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Гость773533
Галкин реально счастлив в семейной жизни. Он - прекрасный отец и муж. Здоровья и счастья как можно дольше.
Вы реально в это верите? Там 💙💙, а не Алла.
Гость771601
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Я просто не узнаю Аллу,это какой-то незнакомый,чужой человек.Зачем эти шорты и оголённые плечи?
Гость781556
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Ни дня без семейства Пугалкиных!
Гость773533
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Галкин реально счастлив в семейной жизни. Он - прекрасный отец и муж. Здоровья и счастья как можно дольше.
1

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