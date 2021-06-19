"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина

Накануне юморист Максим Галкин отпраздновал 45-летие. С юбилеем знаменитость поздравили дети – Лиза и Гарри. Ребятишки исполнили для отца рэп.
В тексте композиции Елизавета и Гарри признались, что хотели бы стать похожими на папу. Отпрыски считают комика достойным и умным мужчиной. Дети пожелали Галкину спокойствия, здоровья и сил.
"Наша семья – это главное в жизни", – хором сказали наследники знаменитости.
Напомним, с 2011 года Максим Галкин женат на певице Алле Пугачевой. Через три года после бракосочетания у пары появились дети – Лиза и Гарри. Малышей паре родила суррогатная мать.
Видео с поздравлением двойняшек юморист опубликовал в личном микроблоге, за считанные часы ролик стал сенсацией. В кадр попал сам виновник торжества и его цветущая супруга. 72-летняя Алла Пугачева появилась в коротких джинсовых шортах и бежевой блузке.
"Не смей меня снимать!" – пожурила певица мужа выходя из дома, когда он направил на нее объектив.
Как писали "Дни.ру", Максима Галкина в день рождения, 18 июня, поздравили многие отечественные знаменитости. Единственный, кто проигнорировал важный день в жизни юмориста, – Филипп Киркоров. Ходят слухи, что нынешний и бывший мужья Пугачевой больше не общаются.
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