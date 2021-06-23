Огромное горе: умер легендарный российский телеведущий

В возрасте 96 лет скончался диктор и артист Виктор Балашов.

Пока причина смерти знаменитого советского и российского ведущего не сообщается. Время и место похорон диктора будут известны позднее. Трагическую новость объявили в программе "Вести" на "России 24".

Именно Виктор Балашов стал первым человеком, объявивший на телевидении о полете Юрия Гагарина в космос. Ведущий появился на свет в 1924 году. В 1942-м пошел добровольцем на фронт. В 1944 году стал диктором Всесоюзного радио.

Виктор Балашов стоял у истоков советского телевидения. Его приняли туда без конкурса в 1947 году, и проработал он на ТВ до 1996 года. В разные годы он вел программы "Время", "Новости", "Победители", "Клуб фронтовых друзей" и "Огоньки".

Помимо работы на телевидении, Виктор Балашов снялся в нескольких фильмах. Это картины "Совесть мира", "Адмирал Ушаков", "Рождество в Вигала", "Аномалия", сериал "Светофор". Кроме того, артист дублировал документальные и художественные фильмы.