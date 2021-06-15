"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ

Личный блог Примадонна тоже обновляет довольно редко, поэтому фанаты создают специальные страницы, на которых делятся архивными снимками звезды. В одном из таких пабликов на днях появился кадр с Аллой Пугачевой и ее дочкой Лизой.
Судя по всему, фотография сделана несколько лет назад, потому что наследница артистки выглядит малышкой. А вот Примадонна на снимке кажется совсем постаревшей: на лице заметны глубокие морщины и мешки под глазами.
Мнение по поводу фотографии разделилось. Некоторые пользователи Сети заявили, что на фото вообще не Алла Пугачева, а если и она, то выглядит артистка уж больно уставшей. Другие отметили, что они с Лизой смотрятся не как мама с дочкой, а как бабушка с внучкой.
"А больше похоже на бабушку с внучкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уставшие глаза! Отретушированные руки!", "У Аллы нездоровый вид", "Это не Алла Борисовна!", "На Аллу вообще не похожа. Глаза не ее, нос тоже", "Старая, уставшая женщина. Помоги Господь", – заявили в комментариях.
Однако большинство все же отметили, как Лиза похожа на Аллу Пугачеву. "Две девочки", "Глаза очень похожи", "Красотки, Мама и Доча", "Солнышко греет душу мамочки", "Девочка очень миленькая, просто чудо! Счастья ей! И маме сил и здоровья", "Какие вы прекрасные!", "Очень похожи между собой мама и доченька! Обе красавицы!" – написали поклонники.
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