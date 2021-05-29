"Сделала детям больно": Дочь умоляет Муцениеце вернуться к Прилучному

Агата Муценеце сделала признание о детях от Павла Прилучного. Звездные наследники тяжело переносят развод родителей.

На съемках ютуб-шоу "Честный развод" Агата Муцениеце объявила о трудностях, которые возникли в ее жизни. Артистка рассказала, что дети начали вести себя неожиданным образом. Раньше они не поднимали тему разлада в семье, то теперь охотно ее обсуждают. Мия, дочь Агаты Муцениеце от Павла Прилучного, обратилась к матери с волнующим вопросом о том, когда родители помирятся. Девочка мечтает о воссоединении семьи и просит мать поскорее вернуться к отцу.

Артистка корит себя за то, что травмировала наследников. "Теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно", — выразилась экранная дива. Агата Муцениеце попросила совета у Алексея Барабаша, который имеет троих детей от разных женщин. Мужчина порекомендовал актрисе привести дочку к психологу. По его словам, такому занятому человеку, как Муцениеце, будет тяжело найти достаточно времени и нужных слов, чтобы объяснить ребенку обстоятельства развода.

Напомним, возлюбленная Павла Прилучного тает на глазах. Мирослава Карпович сильно похудела и заставила поклонников бить тревогу. Насыщенный рабочий график оказывает негативное влияние на самочувствие и красоту звезды. Экс-соперница Агаты Муцениеце вынуждена поддерживать здоровье и презентабельный внешний вид с помощью уколов, капельниц и прочей медицинской помощи.