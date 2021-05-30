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Шоу-бизнес
Тимати подарил кольцо новой пассии

Тимати подарил кольцо новой пассии

Рэпер Тимати подвел итоги "Холостяка" и выбрал Екатерину Сафарову.
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В финал нашумевшего шоу вышли Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова, между которыми Тимати никак не мог выбрать. В итоге артист вручил кольцо Екатерине, экс-возлюбленной футболист Неймара.

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В течение всего сезона "Холостяка" Тимати показывал свою романтичную натуру. Заключительный выпуск не стал исключением. Певец привел Екатерину на крышу самого высокого небоскреба в Дубай, где и подарил заветное кольцо.

Тимати спросил у новой пассии, примет ли она подарок. Несмотря на волнение и стресс, Сафарова согласилась.

Однако многие поклонники шоу не поддержали рэпера в выборе. По их мнению, выиграть должна была Алиса Грабовая, с которой у Тимати было множество личных свиданий во время проекта. Они прыгали с парашютом, катались на лошадях, и певец даже написал в честь Алисы песню.

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Напомним, что недавно в своих социальных сетях экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова намекнула на новые отношения. Фолловеры модели поддержали ее в желании начать снова строить семью. Официального подтверждения Решетова пока не сделала.

Отметим, что с 2015 года Тимати встречался с Анастасией Решетовой. Девушка надеялась на замужество, однако, этого не произошло даже после рождения сына Ратмира. В прошлом году пара окончательно разорвала отношения, о чем официально заявила в своих социальных сетях.

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Тимати. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
30 мая 2021, 10:35 Источник: Телеканал ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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