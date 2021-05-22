Анастасия Решетова заговорила о замужестве

Экс-возлюбленная Тимати намекнула подписчикам на новые отношения.

На днях модель отправилась в Казахстан. Там ее тепло встретили и в качестве памятного сувенира вручили национальный головной саукеле, который местные девушки надевают на свадьбу.

В своих социальных сетях Анастасия Решетова поделилась этим событием. Звезда опубликовала несколько снимков. Все они сделаны в бескрайних горах Казахстана. На фото Решетова предстала в саукеле и национальном платье, обшитом бисером и деталями ручной работы.

Сама модель призналась, что такой подарок для нее – особая ценность. Звезда рассказала историю данного костюма, а после намекнула, что казахский головной убор символизирует начало новой жизни.

"Это память между беззаботной жизнью юной девушки и наступлением семейной жизни. Очень символичный подарок", – неоднозначно отметила Анастасия Решетова.

Поклонник восхитились красотой звезды. Многие отметили, что костюм очень к лицу Анастасии, а также посоветовали ей делать подобные фотосессии в одежде разных народов мира.

При этом нашлись и те, кто предположил, что нынешний возлюбленный Решетовой из Казахстана. Несмотря на намеки, официального подтверждения этой информации еще нет.

"Кажется, он не чеченец, а казах, ваш возлюбленный", – иронично заметили фолловеры.

Напомним, что с 2014 года Анастасия Решетова встречалась с Тимати. В 2019 году у пары родился сын, однако, замужества Анастасия так и не дождалась. В 2020 экс-влюбленные объявили о разрыве отношений.