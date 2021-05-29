Воссоединились? Прилучный и Муцениеце вместе появились перед камерами

На днях в социальных сетях появился совместный снимок экс-супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с детьми.

После скандального разрыва отношений бывшие влюбленные публично не посещали светских мероприятий. Недавно, спустя длительное молчание, Муцениеце и Прилучный появились на общем снимке с сыном Тимофеем и дочерью Мией.

Дети актерской пары посещают престижные образовательные учреждения. Тимофей учится в частной школе "Leaders International School", а Мия посещает детский сад при ней. В честь окончания учебного года директор заведения опубликовала совместную фотографию со звездными родителями и их чадами. Несмотря на бурный развод, страсти поутихли, и пара выглядет счастливо.

Многие поклонники семьи увидели в снимке надежду на воссоединение актеров. По их словам, Муцениеце и Прилучный – красивая пара, которая непременно должна быть вместе. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу экс-супруги не дали.

Отметим, что сейчас Павел Прилучный встречается с актрисой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Об их романе давно ходили слухи в сети, а в прошлом году эту информацию подтвердил сам актер. Агата Муцениеце, в свою очередь, предпочитает молчать о подробностях личной жизни.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный познакомились на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". Их брак продлился 10 лет, в котором у супругов родились дети Тимофей и Мия. В прошлом году пара рассталась.