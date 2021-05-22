Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом

В последнее время внешность Мирославы Карпович вызывает беспокойство поклонников.

Пассия Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге снимки, шокировавшие некоторых подписчиков. Звезда "Папиных дочек" порассуждала о том, как лучше всего восстанавливаться от усталости и избегать возрастных изменений. Она дала фолловерам полезные советы, исходя из личного опыта.

Многие пришли к выводу, что 35-летняя Мирослава Карпович из стройной красотки превратилась почти в мумию. Россияне недавно отмечали, что у знаменитости уже торчат кости, и она становится похожа на старуху. На внешний вид актрисы обратили внимание ряд телеграм-каналов.

Их авторы предположили, что девушка в погоне за стройностью может страдать анорексией, либо у нее есть другие серьезные заболевания. При этом они отметили, что ее возлюбленный Павел Прилучный в последнее время, напротив, полнеет.

В шутки пользователи Сети отметили, что артист съедает все запасы, моря избранницу голодом. Но нашлись и те, кто считает, что Мирослава Карпович выглядит великолепно. "Шикарная", "Твое очарование не знает границ", "Прекрасная", – осыпали комплиментами звезду фолловеры.

Как писали "Дни.ру", ранее поклонники заметили у знаменитости помолвочное кольцо на правой руке. Они уверены Павел Прилучный и Мирослава Карпович скоро сыграют свадьбу. Напомним, ранее актер развелся с коллегой – Агатой Муцениеце, от которой у него подрастают двое детей.