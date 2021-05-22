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Шоу-бизнес
Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом

Усыхающая на глазах любовница Прилучного с каждым днем все больше пугает своим видом

В последнее время внешность Мирославы Карпович вызывает беспокойство поклонников.
прочитано 336 раз

Пассия Павла Прилучного опубликовала в своем микроблоге снимки, шокировавшие некоторых подписчиков. Звезда "Папиных дочек" порассуждала о том, как лучше всего восстанавливаться от усталости и избегать возрастных изменений. Она дала фолловерам полезные советы, исходя из личного опыта.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

Многие пришли к выводу, что 35-летняя Мирослава Карпович из стройной красотки превратилась почти в мумию. Россияне недавно отмечали, что у знаменитости уже торчат кости, и она становится похожа на старуху. На внешний вид актрисы обратили внимание ряд телеграм-каналов.

Их авторы предположили, что девушка в погоне за стройностью может страдать анорексией, либо у нее есть другие серьезные заболевания. При этом они отметили, что ее возлюбленный Павел Прилучный в последнее время, напротив, полнеет.

В шутки пользователи Сети отметили, что артист съедает все запасы, моря избранницу голодом. Но нашлись и те, кто считает, что Мирослава Карпович выглядит великолепно. "Шикарная", "Твое очарование не знает границ", "Прекрасная", – осыпали комплиментами звезду фолловеры.

Как писали "Дни.ру", ранее поклонники заметили у знаменитости помолвочное кольцо на правой руке. Они уверены Павел Прилучный и Мирослава Карпович скоро сыграют свадьбу. Напомним, ранее актер развелся с коллегой – Агатой Муцениеце, от которой у него подрастают двое детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 16:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бикбаев утонул после стрима с Карпович

комментарии

Ответить:

Гость733864
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Внешний вид Карпович это что-то, ей можно рекламировать только побочные действия каких-то лекарств! Костлявая, старая, неопрятная, ужасно выглядит! Павлу надо медаль дать за то, что он подобрал никому ненужную старуху
Любитель пива
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Да какая эта Карпович звезда, не смешите. Даже на звездульку не тянет.
Гость729312
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Агата - Прилучному. "сегодня посмотрела фото Карпович. Поняла, это не измена, это подвиг".
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