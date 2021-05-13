Есть данные: Муцениеце готовит дочь к участию в шоу "Голос. Дети"

Актриса уверена, что у ее дочери есть певческие данные. Агата Муцениеце готова отправить наследницу на телевизионный вокальный конкурс.

32-летняя артистка воспитывает восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию. Дети родились в браке Агаты Муцениеце со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.

В свежем интервью Муцениеце рассказала, что у ее дочь наделена музыкальным талантом. По мнению Агаты, у Мии хороший слух и отличные вокальные данные. Кроме того, наследница звезд кино очень артистична.

Агата сообщила также, что со следующего года ее наследница будет учиться в музыкальной школе. "Голос. Дети", жди нас", - заявила Муцениеце.

Артистка понимает, что ее наследница может не пройти отбор в вокальный проект. Мия, как считает Агата, расстроится из-за провала, однако в этом нет ничего страшного. По словам Муцениеце, в результате ребенок получит хороший урок и поймет, что в жизни бывают не только победы, не все дается легко. Важно в такие моменты оказаться рядом, вместе пройти через разочарование.

Отметим, что звездные родители, отправляющие своих чад на "Голос. Дети", неминуемо сталкиваются с критикой. Так, например, участие в проекте дочери Алсу обернулось огромным скандалом. Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта, что спровоцировало шумиху в Сети. Зрители пришли к выводу, что первое место Микелла получила по блату. Скандал вынудил руководство Первого канала инициировать проверку результатов СМС-голосования, которая выявила жульничество.