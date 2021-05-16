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Сериалы
"Пенис ни разу не встал": известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного

"Пенис ни разу не встал": известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного

Солист группы "Хлеб" поделился впечатлениями от работы с Агатой Муцениеце. Денис Кукояка снимался с артисткой в постельной сцене.
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Муцениеце и Кукояка играли влюбленных в сериале "Гражданский брак". Агате и Денису приходилось постоянно изображать страсть.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Как рассказал солист коллектива "Хлеб" в свежем интервью, в постельных эпизодах Муцениеце – "просто бомба". Кукояка отметил, что в сериале ему досталась талантливая партнерша. Агата так убедительно изображала чувства, что его реальная супруга умирала от ревности.

Денис Кукояка рассказал также, что на площадке "Гражданского брака" часто присутствовал Павел Прилучный – тогда еще муж Агаты Муцениеце. Звезда сериала "Мажор" следила за работой супруги. Павел боялся, что неопытный в актерских делах партнер влюбится в Агату в процессе, поэтому все контролировал, считает Денис. Прилучный давал Кукояке наставления, делился знаниями. Солист музыкального коллектива подчеркнул, что Павлу не о чем было беспокоиться – Денис не смог бы возбудиться под его пристальным взглядом.

"Мне так страшно было в постельных сценах, что пенис ни разу не встал", – поделился Денис Кукояка.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне 2020 года. В браке у пары появилось двое детей – Тимофей и Мия. Как писали "Дни.ру", Муцениеце собирается отправить дочь на вокальное шоу "Голос. Дети".

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Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 16:26 Источник: Ютуб-канал YesNoYes ✓ Надежный источник
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