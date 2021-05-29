"Я покажу свой прием": дети Пугачевой и Галкина подрались

Лиза и Гарри дурачились на батутах, а Максим Галкин наблюдал за играми детей.

На днях супруги посетили юбилей Кристины Орбакайте. Двойняшки остались дома. Из-за частых гастролей Максим Галкин не упускает возможности провести время с детьми.

Недавно артист прогуливался по саду возле своего дома и заметил Лизу и Гарри, веселящихся на батутах. Максим Галкин тут же присоединился к детям и начал записывать забавные видео. Шоу-мен часто делится подробностями воспитания в своих социальных сетях, и этот раз не стал исключением.

На ролике двойняшки забавно толкают друг друга и демонстрируют боевые приемы. Дети в шутку пытались повалить соперника, однако, победу одержала Лиза, ведь Гарри постоянно падал.

"Я покажу свой прием!", — смеясь, сказала Лиза.

"Мы дурачимся", — заметил Гарри.

"Посмотри на мои приемы! Ха!", – иронично подчеркнула девочка.

Максим Галкин наблюдал за детьми, а после попросил их закончить такие игры.

"Молодцы", – подытожил артист.

Отметим, что недавно внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отметил, что факт суррогатного материнства пока скрывается от детей. По его словам, для детской неокрепшей психики это травмирующая информация.

Напомним, что в 2013 году с помощью суррогатной матери у Пугачевой и Галкина родились Лиза и Гарри. Сейчас двойняшки пошли в первый класс. С детьми больше времени проводит Алла, так как Максим постоянно в отъездах. Но в свободное время отец не отходит от детей.