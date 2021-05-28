Пугачева начала скрывать Лизу и Гарри от родственников

Лиза и Гарри родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году. Паре подарила их суррогатная мать. И это первый факт, который придется узнать о себе детям. Второй не менее интересный – то, что их племяннику, Никите Преснякову, на данный момент 30 лет. То есть они являются тетей и дядей взрослого по сравнению с ними человека.
По словам Никиты Преснякова, его звездная бабушка Алла Пугачева не афиширует этот интересный факт для Лизы и Гарри. Конечно, для неокрепшей психики детей факт о том, что у них есть здоровенный племянник, может показаться странным и даже травмирующим.
"Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю", – рассказал Никита Пресняков в эфире программы "Судьба человека".
Пресняков добавил, что обожает своих маленьких дядю и тетю. Он с удовольствием проводит с ними время при возможности. Правда, иногда они путают его с братом с Дени, но быстро исправляются, и это делает их еще милее.
Напомним, недавно Никита Пресняков отпраздновал свое 30-летие. По такому случаю мужчина устроил широкомасштабный праздник в загородной резиденции в Подмосковье.
Напомним, внук Примадонны занимается музыкой. Он создал собственную группу Multiverse. Четыре года назад Никита Пресняков женился на модели Алене Красновой.
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