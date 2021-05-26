Галкин набросился на Крутого из-за морщин Пугачевой

В числе многочисленных гостей на дне рождения Кристины Орбакайте был и Игорь Крутой. Композитор большую часть года живет в Америке, а в Россию прилетает только по работе. Ну и, разумеется, по другим значимым событиям. Одним из таковых и стал 50-летний юбилей дочери Аллы Пугачевой.
В своем инстаграм-аккаунте Игорь Крутой разместил ролик с праздника. Звезды предстали в кадре без ретуши – такими, как в жизни. Попала в кадр и Примадонна. Композитор запечатлел ее крупным планом, показав многочисленные морщины на лице певицы.
Увидев это "безобразие", супруг дивы возмутился. Максиму Галкину не понравилось, что знаменитость снимал кто-то, кроме него. Телеведущий стал просить Крутого снять другое видео, заявив, что право направлять камеру на Аллу Пугачеву есть лишь у него.
Отметим, что Примадонна затмила всех на дне рождения дочери. Она выбрала для праздника образ принцессы с кудряшками. Специально для торжества модельер и давний друг певицы Валентин Юдашкин сшил для нее великолепное платье.
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