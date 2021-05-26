"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику

Алла Пугачева появилась на юбилее дочери в воздушном платье и вызвала неоднозначную реакцию аудитории.

25 мая Кристина Орбакайте с размахом отметила 50-летний юбилей. Специально для этого случая известный художник-модельер и по совместительству старинный друг Примадонны Валентин Юдашкин сшил для нее великолепное платье. Накануне Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото любимой супруги в этом выдающемся наряде вместе с его создателем. Алла Пугачева, облаченная в воздушное кремовое платье с цветами, вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

Многие фанаты посчитали, что такой наряд в сочетании с легкомысленными кудряшками на голове Примадонны просто не подходит 72-летней женщине и делает из нее карикатуру. Критически настроенные фолловеры написали:

"Ну вы уж меня простите, при всем уважении к обоим, но это смешно. И платье не по возрасту, и кудряшки. Ей же не 18" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "когда же старушка о душеспасении думать начнет ей не обновках надо щеголять а в рубище", "Какой то кошмар!! Музей восковых фигур", "нам скорбно видеть это уродство, некогда нашего кумира. Завидовать потере чувства элегантности, здравомыслия? Приличия, наконец?)) жалко их....".

Однако по-настоящему преданные поклонники вступили в перепалку с хейтерами. Они посчитали, что Алла Борисовна выглядит как настоящая Золушка, куколка и даже женщина-весна. Фанаты поблагодарили Юдашкина за платье-шедевр и заодно поздравили Примадонну с днем рождения ее старшей дочери.

Ранее "Дни.ру" писали, как трогательно Максим Галкин поздравил свою падчерицу – 50-летнюю дочь Аллы Пугачевой.