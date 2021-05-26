Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не ворошите прах усопшей!": Трухлявой Пугачевой плюнули в лицо
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Среда
26 мая
Лента новостей
09:52
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
09:14
Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом
09:11
Погиб человек: во Флориде разбился вертолет
08:55
Есть жертвы: российский корабль опрокинул японскую шхуну
08:43
В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным
08:40
"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ
08:29
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
08:25
В России собираются ввести новые тарифы на теплоснабжение
06:07
Мистика: неожиданная находка в доме мужа Седоковой шокировала народ
04:09
Народ потерял дар речи от раздвинувшей ноги Асмус
02:07
"Сбросила 20 лет!": Долина с распальцовкой вышла к народу в кроссовках и трениках
23:57
Военный эксперт Леонков бьет тревогу: США придумали новый способ уничтожить Россию
21:54
"Меня шатает": Дана Борисова боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью
21:09
Кризис отношений: Ивлееву заподозрили в уходе от Элджея
20:30
"Что за Халк?": изуродовавший себя сын Яковлевой накачался до невероятных размеров
20:23
Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Московском регионе
19:43
Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз
19:42
Поплавская сообщила о смерти близкого человека
19:40
"Это подозрительно": Меган Маркл обвинили в изменах принцу Гарри
19:33
Названы самые депрессивные регионы России
19:25
Российские родители смогут вернуть половину стоимости путевки на отдых детей
19:13
Минтруд рассказал россиянам о способе получить новую выплату
19:00
СМИ: Михаила Прохорова с серьезной травмой экстренно госпитализировали
18:40
Меркель поделилась надеждами на встречу Путина и Байдена
18:38
"Скажи, что с женщиной целовалась": Ургант врезал мечтающей о политике "татушке" Волковой
18:14
Россияне смогут увидеть сразу три удивительных явления в небе в один день
18:12
Видео с Протасевичем из минского СИЗО оценили: Он сильно запуган
18:09
"Хочется принять душ после такого. Мерзость": звезду "Ворониных" атаковали извращенцы
18:05
Подсидел Бузову? Манукян стал новым ведущим шоу "Дом-2"
18:00
Скорчившуюся от боли Боню сняли на больничной койке
17:40
Стали известны дата и место встречи Путина с Байденом
17:35
"Хочу": Дробыш рассказал о страсти к Моргенштерну
17:30
Разин признался в чувствах к дочери Горбачева: Очень сильно влюбился
17:18
Оставшейся без носа экс-жене Аршавина предрекли скорый уход: Фатальная судьба
17:16
Запойная Линдси Лохан получила еще один шанс на спасение
17:16
"Моя прямая обязанность": Чехова засветилась в компании четырех мужиков
16:52
Дачников проинформировали о штрафах за сорняки на участке
16:43
Песков высказался о назвавшем себя Путиным главе Коми
16:40
Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол
16:31
"Лесбиянит в полный рост": сексапильная Водонаева воспылала страстью к подруге
16:27
"Будто его нет": появление тяжелобольного Зайцева на экране вызвало оторопь и слезы
16:19
Где смотреть специальный эпизод сериала "Друзья" на русском
16:11
Политолог Гусев о судьбе Белоруссии после инцидента с самолетом: Будет полный железный занавес
16:01
"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой
15:50
Канье Уэст переключился на Ирину Шейк после развода с Ким Кардашьян
15:49
"Мастерство и грация": очарованный Басков признался в нежных чувствах к Орбакайте
15:39
Гигантские долги и подорванное здоровье: вусмерть измотанного актера "Дневников вампира" жена вытащила со дна
15:35
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
15:21
Разлучница Макеева планирует отобрать ребенка у бывшей жены новоиспеченного супруга
15:17
Что будет с курсом рубля в июне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обколотый и с накрашенными ногтями: 19-летний Милохин странно хихикал и показывал язык
"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику

"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику

Алла Пугачева появилась на юбилее дочери в воздушном платье и вызвала неоднозначную реакцию аудитории.
прочитано 158 раз

25 мая Кристина Орбакайте с размахом отметила 50-летний юбилей. Специально для этого случая известный художник-модельер и по совместительству старинный друг Примадонны Валентин Юдашкин сшил для нее великолепное платье. Накануне Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото любимой супруги в этом выдающемся наряде вместе с его создателем. Алла Пугачева, облаченная в воздушное кремовое платье с цветами, вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

ПО ТЕМЕ

"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ

"Обожаю тебя": Галкин признался в нежных чувствах к знаменитой артистке

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Многие фанаты посчитали, что такой наряд в сочетании с легкомысленными кудряшками на голове Примадонны просто не подходит 72-летней женщине и делает из нее карикатуру. Критически настроенные фолловеры написали:

"Ну вы уж меня простите, при всем уважении к обоим, но это смешно. И платье не по возрасту, и кудряшки. Ей же не 18" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "когда же старушка о душеспасении думать начнет ей не обновках надо щеголять а в рубище", "Какой то кошмар!! Музей восковых фигур", "нам скорбно видеть это уродство, некогда нашего кумира. Завидовать потере чувства элегантности, здравомыслия? Приличия, наконец?)) жалко их....".

Однако по-настоящему преданные поклонники вступили в перепалку с хейтерами. Они посчитали, что Алла Борисовна выглядит как настоящая Золушка, куколка и даже женщина-весна. Фанаты поблагодарили Юдашкина за платье-шедевр и заодно поздравили Примадонну с днем рождения ее старшей дочери.

Ранее "Дни.ру" писали, как трогательно Максим Галкин поздравил свою падчерицу – 50-летнюю дочь Аллы Пугачевой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 09:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе

Певица удивила поклонников
Шоу-бизнес

"Из всех утюгов": новый клип Пирожкова взорвал публику

Александр Ревва выпустил хит
Шоу-бизнес

"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику

Юдашкин сшил для Примадонны особенное платье
Шоу-бизнес

Дробыш насилу спас парней из "Фабрики звезд" от известных геев: Приезжали, клали глаз

Продюсер шокировал признанием

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+