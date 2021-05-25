"Обожаю тебя": Галкин признался в нежных чувствах к знаменитой артистке

Максим Галкин красиво поздравил с днем рождения Кристину Орбакайте.

25 мая дочь Аллы Пугачевой празднует день рождения. Сегодня артистке исполнилось 50 лет. Отчим Кристины Орбакайте, активно ведущий свой аккаунт в "Инстаграм", публично поздравил любимую падчерицу в соцсети. Максим Галкин назвал певицу родным человеком и признался, что очень любит и саму исполнительницу, и ее семью, и ее творчество.

Юморист многозначительно пообещал все остальные восторги в адрес именинницы высказать сегодня вечером при личной встрече. Свой праздник дочь Примадонны планирует провести в семейном кругу, неотъемлемой частью которого является Максим Галкин.

Поклонники юмориста присоединились к его поздравлениям и пожелали певице бесконечного счастья и долгих лет процветания. Фолловеры нашли, что Орбакайте стала очень похожа на мать, как внешне, так и своим талантом. А кто-то из подписчиков даже назвал юбиляршу "примером благородной и интеллигентной артистки".

Очевидно, между нынешним супругом Пугачевой и ее старшей дочерью сложились дружеские отношения. В одном из интервью Галкин даже говорил, что специально построил большой замок для того, что в нем могли жить родственники. Большую часть времени Орбакайте живет с семьей в Америке, но когда приезжает в Россию, обязательно посещает замок в Грязи.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, какой подарок Примадонна приготовила для дочери. Вероятно, Максим Галкин тоже не остался в стороне.