"Съела чужое мясо": Решетову вывели на чистую воду

Эксперт по лжи нашел много несоответствий в словах и жестах Анастасии Решетовой, рассказывающей о романе с Тимати.

Ранее экс-избранница рэпера Тимати выпустила резонансный видеоролик под названием "Мой монолог", в котором она среди прочего рассказала об отношениях с музыкантом. Слова модели вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Теперь признания Анастасии Решетовой прокомментировала профайлер Светлана Филатова.

Эксперт по лжи проанализировала слова и поведение модели и нашла много несостыковок. Например, Решетова споткнулась на фразе о том, что отношения с Тимати развивались постепенно. Эти слова прозвучали скорее вопросительно, чем утвердительно, к тому же, в другом интервью модель рассказывала о том, что никакой постепенности не было и с первого дня было понятно, что влюбленные будут вместе.

Филатова отметила, что модель пытается скрыть тот факт, что она просто увела мужчину из семьи. Она совсем не наивна и понимает, что "съела чужое мясо", но представляет все в ином свете. Кроме того, по фразам Анастасии профайлер поняла, что именно она приложила все усилия для продолжения отношений со звездой, она руководила всем процессом с самого начала да и ребенка хотели не они вместе, а именно Анастасия Решетова. Очевидно, женщина поняла, что от такого мужчины стоит рожать, увидев, как сильно он любит свою старшую дочь. К тому же, ребенок – это отличный способ привязать к себе мужчину, что Решетова и сделала. При этом сам Тимати, скорее всего, был не в восторге от такой идеи.

Напомним, что ранее во лжи модель также заподозрили ее фанаты, посмотревшие видео. Они тоже вспомнили более раннее интервью Анастасии Решетовой и нашли несоответствия в сказанном.