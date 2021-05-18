Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова вышли вместе в свет. Поклонники неоднозначно отнеслись к воссоединению.



Недавно бывшая гражданская жена и мать ребенка Тимати рассказала всю правду об их расставании. По ее словам, артист предал ее и постоянно контролировал. Поклонники поддержали Анастасию Решетову и пожалели ее. Многие отметили, что Тимати вел себя как абьюзер.



После таких откровений фанаты не поняли, почему же Решетова снова появилась рядом с бывшим. На днях пара воссоединилась, чтобы отметить день рождения общего друга Ильи Винокурова. Мероприятие состоялось в одном из московских ресторанов.

По словам присутствующих на празднике, Тимати и Анастасия Решетова дружелюбно общались и даже флиртовали! Такое положение дел насторожило фанатов, не обманывают ли их звезды. Может быть они снова вместе?

"Какая же вы актриса!"; "Настя, вы прекрасно сыграли свою роль! Может, вам с Тимуром пора прекратить водить нас за нос?!" — написали фолловеры в Сети.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова заявили о разводе полгода назад почти сразу после рождения их сына Ратмира. Пара была вместе шесть лет, однако официально они так и не зарегистрировали отношения. Модель признавалась, что ее отношения с Тимати были нездоровыми и напоминали модель поведения "отец-дочь".