Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Вторник
18 мая
Лента новостей
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
14:11
Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив
14:10
Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг
14:08
Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником
14:07
"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав
14:06
В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания
13:45
"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"
13:40
"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием
13:38
Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом
13:37
Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли
13:29
Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича
13:27
Извращенца Панина настигли проблемы с эрекцией: Вспомнил времена, когда еще стоял
13:17
"Деревня осталась": облачившуюся в бесформенный костюм Боню затравили
13:15
В Домодедове самолет получил повреждения при посадке
12:56
На юго-востоке Москвы водитель авто сбил трех человек
12:43
"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом
12:35
Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны
12:21
Превратился в старика с палочкой: 69-летнего Сухорукова невозможно узнать
12:16
"Куда ж без меня": Лазарев заявил об участии в "Евровидении-2021"
12:09
Анна Старшенбаум раскрыла причины развода на фоне слухов об изменах
12:03
"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян
11:50
При крушении вертолета под Архангельском пострадал известный бизнесмен
11:45
Самые яркие участники "Евровидения-2021"
11:40
Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли
11:27
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
11:15
Названы самые популярные схемы обмана россиян на кассе магазина
10:54
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
10:46
"Таких зажатых не берут!": популярный певец опозорился перед Ефремовым
10:32
Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
10:24
Беременная Кафельникова ушла в отрыв на шумной вечеринке
10:04
Россия опередила США и Европу по ценам на электроэнергию
10:04
"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию
09:59
"Нес чушь": перенесшему инсульт Диброву влепили смачную пощечину
09:49
"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой
09:43
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:24
"Даже таблетки не помогают": обеспокоенная Асмус взвыла из-за состояния
09:10
"Занимаются отъемом жилья": дочь Пригожина вышвыривают из дома
08:56
Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов
08:36
Летом вырастут выплаты в России: пенсии, льготы и пособия
08:35
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
06:01
Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала "Секрет тропиканки"
04:05
"Пошире можно?": Решетова раздвинула ноги вслед за Волочковой
02:10
Постельное видео Семенович возбудило россиян
23:59
Орлова приоткрыла тайну отношений с возлюбленным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились

Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова вышли вместе в свет. Поклонники неоднозначно отнеслись к воссоединению.
прочитано 279 раз

Недавно бывшая гражданская жена и мать ребенка Тимати рассказала всю правду об их расставании. По ее словам, артист предал ее и постоянно контролировал. Поклонники поддержали Анастасию Решетову и пожалели ее. Многие отметили, что Тимати вел себя как абьюзер.

ПО ТЕМЕ

"Праздничное настроение!": "принявшая ислам" Решетова ужаснула словами на фоне трагедии в Казани

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

После таких откровений фанаты не поняли, почему же Решетова снова появилась рядом с бывшим. На днях пара воссоединилась, чтобы отметить день рождения общего друга Ильи Винокурова. Мероприятие состоялось в одном из московских ресторанов.

По словам присутствующих на празднике, Тимати и Анастасия Решетова дружелюбно общались и даже флиртовали! Такое положение дел насторожило фанатов, не обманывают ли их звезды. Может быть они снова вместе?

"Какая же вы актриса!"; "Настя, вы прекрасно сыграли свою роль! Может, вам с Тимуром пора прекратить водить нас за нос?!" — написали фолловеры в Сети.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова заявили о разводе полгода назад почти сразу после рождения их сына Ратмира. Пара была вместе шесть лет, однако официально они так и не зарегистрировали отношения. Модель признавалась, что ее отношения с Тимати были нездоровыми и напоминали модель поведения "отец-дочь".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 18 мая 2021, 14:45 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул

Певица стала другой
Шоу-бизнес

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли

Примадонна предстала в естественно виде
Шоу-бизнес

"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием

Совет да любовь!
Шоу-бизнес

"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом

Артист шокировал народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+