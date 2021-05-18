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Шоу-бизнес
"Пошире можно?": Решетова раздвинула ноги вслед за Волочковой

"Пошире можно?": Решетова раздвинула ноги вслед за Волочковой

Анастасия Решетова заставила поклонников говорить о себе с помощью провокационного снимка.
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Экс-возлюбленная Тимати опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок, на котором она сидит у бетонной стены в расслабленной позе с широко расставленными ногами. Фото вызвало бурную реакцию фанатов и заставило их вновь вспомнить о том, что Анастасия Решетова якобы приняла ислам.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

На снимке модель предстала в белой рубашке, светлых джинсах и бежевых босоножках. Но лишь немногие обратили внимание на модный образ звезды. Фолловеров удивила поза Решетовой, более характерная для Анастасии Волочковой, которая славится своими шпагатами. С юмором подписчики спросили звезду, может ли она сделать еще шире. Другие стали гадать, правда ли то, что модель приняла ислам в угоду своему восточному возлюбленному. Фолловеры заметили, что такая поза совсем не характерна для мусульманок, поэтому ответ очевиден.

Сама знаменитость оставила без ответов догадки подписчиков. Под провокационным снимком Решетова анонсировала свою долгожданную поездку в Казахстан и пообещала много нового контента.

Напомним, что слухи о переходе модели в другую религию ходят уже давно. Сама Анастасия Решетова иронизировала над этой информацией, но косвенно данные подтвердились, когда помощница назвала модель восточным именем.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 04:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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