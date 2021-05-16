"Да пошла ты в ***": брошенной Решетовой дали пинка

Светская обозревательница прокомментировала фильм модели "Мой монолог". Лена Миро дала понять, что не высокого мнения об Анастасии Решетовой. Она считает ее просто экс-сожительницей музыканта, родившей от него сына, а вовсе не знаменитостью.
Блогер порассуждала на тему того, почему пара рассталась. В отличие от мнения модели, она полагает, что Тимуру Юнусову просто надоела возлюбленная. Миро отметила, что Решетова мечтала женить завидного холостяка на себе, но он ее в итоге бросил.
"Да пошла ты в ***", – высказалась блогер якобы от лица Тимати. Она напомнила, что после расставания рэпер пошел зарабатывать на шоу "Холостяк" на ТНТ. Это стало для Анастасии Решетовой шоком.
Миро констатировала, что экс-подруга певца сидела на своей "исповеди" с грустным лицом. Она отметила, что девушка располнела. Бедой модели блогер считает то, что через полгода о модели уже не будут говорить.
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