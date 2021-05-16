"Да пошла ты в ***": брошенной Решетовой дали пинка

Скандальный блогер Лена Миро в пух и прах разнесла откровения Анастасии Решетовой о жизни с рэпером Тимати.

Светская обозревательница прокомментировала фильм модели "Мой монолог". Лена Миро дала понять, что не высокого мнения об Анастасии Решетовой. Она считает ее просто экс-сожительницей музыканта, родившей от него сына, а вовсе не знаменитостью.

Блогер порассуждала на тему того, почему пара рассталась. В отличие от мнения модели, она полагает, что Тимуру Юнусову просто надоела возлюбленная. Миро отметила, что Решетова мечтала женить завидного холостяка на себе, но он ее в итоге бросил.

"Да пошла ты в ***", – высказалась блогер якобы от лица Тимати. Она напомнила, что после расставания рэпер пошел зарабатывать на шоу "Холостяк" на ТНТ. Это стало для Анастасии Решетовой шоком.

Миро констатировала, что экс-подруга певца сидела на своей "исповеди" с грустным лицом. Она отметила, что девушка располнела. Бедой модели блогер считает то, что через полгода о модели уже не будут говорить.