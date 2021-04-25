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"Принявшая ислам": Странная смена имени Анастасии Решетовой подтвердилась директором

"Принявшая ислам": Странная смена имени Анастасии Решетовой подтвердилась директором

Помощница назвала Анастасию Решетову новым восточным именем. Фанаты беспокоятся за экс-возлюбленную рэпера Тимати.
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Слухи о смене имени Анастасии Решетовой набирают обороты. В Сети поговаривают, что девушка решила принять ислам и новые персональные данные ради нового избранника, который пришел на смену Тимати. Светская львица то ли в шутку, то всерьез объявила поклонникам, что ее зовут Мадина. Сначала россияне были уверены, что Анастасия Решетова просто забавляется, но все изменило одно предложение.

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Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Пиар-директор Ангелина Дубровская обратилась к звезде в инстаграм-аккаунте. Девушка отреагировала на экстремальный ролик, где звезда катается на мотоцикле. "Амина, я переживаю когда вижу такие видео" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), — выразилась соратница Анастасии Решетовой, ошарашив пользователей Сети еще одним новым именем.


Комментарий Дубровской быстро набрал огромное количество лайков и ответов подписчиков. Одни решили, что это просто дружеская ирония, другие же всерьез обеспокоились за судьбу бывшей девушки Тимати. "Лечите головы", "Настя принявшая ислам", "Чисто мусульманская женщина", "Я задавала вопрос о вероисповедании, не ответила", "Пусть примет Аллах ее пост", "Она что ислам приняла?", "Постится же вроде", — выразились россияне про Анастасию Решетову.

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Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 17:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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