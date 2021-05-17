Тимати спустил более 20 миллионов на автомобиль для полуторагодовалого сына

В своих социальных сетях звезда похвасталась покупкой. Тимати выложил ролик, на котором он вместе с полуторагодовалым сыном Ратмиром подбирает новый автомобиль.
Рэпер не стал мелочиться и привел ребенка в роскошный салон Lamborgini. Тимати больше всего приглянулась культовая модель Lamborghini Aventador SVJ. Ее стоимость начинается от 20 миллионов рублей. В том году точно такой же автомобиль приобрела блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая в первых рядах поздравила Тимати с покупкой.
Для единственного наследника рэпер приобрел уменьшенную копью Aventador SVJ. Цены на подобную игрушечную машину стартуют от 10 тысяч рублей.
"Одну на лето, вторую навырост", – прокомментировал Тимати приобретение в своем блоге.
Фолловеры звезды позитивно отреагировали на пост. Практически все поддержали Тимати и отметили, что он хороший и любящий отец. Также подписчики написали, что это отличный подарок для ребенка, от которого даже взрослые не отказались бы.
"Папа с сыном – это сила", "А можно мне на вырост тоже?", " Хочу тебя в качестве папы, можно?", – написали поклонники.
Отметим, что за последние несколько дет Тимати удалось создать целую бизнес-империю. Он владеет сетью салонов, автомобильных моек, ресторанов, а также зарабатывает на музыке. Неудивительно, что рэпер позволяет себе и сыну Размеру такие дорогие подарки.
В личной жизни звезды все не так гладко. После неудачного брака с Аленой Шишковой рэпер завел отношения с Анастасией Решетовой, которые также не увенчались успехом. Сейчас Тимати ищет свою любовь в шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.
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