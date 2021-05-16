"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой": Решетова вывалила всю правду о расставании с Тимати

В прошлом году звездной паре удалось расстаться культурно. Но сейчас Анастасия Решетова раскрыла все карты.

Известная блогер и модель Анастасия Решетова раскрыла всю подноготную отношений с Тимати. Полгода назад поклонники пары наблюдали за их мирным расставанием. Однако на днях Решетова опубликовала фильм "Мой Монолог", в котором откровенно рассказала всю правду о Тимуре Юнусове.

Всех красочных историй девушка не поведала, но главный смысл она донесла. Ей приходилось терпеть многочисленные предательства Тимати. Фанаты предположили, что бывший бойфренд часто изменял Решетовой.

После откровенных подробностей в социальных сетях Анастасии разразились споры. Поклонники звезды поддержали ее в комментариях:

"Красивая такая девка, и тоже всё не просто в жизни", Сейчас смотрю, уже нравится, и многое откликается", Спасибо за откровенность, это очень ценно", – написали фолловеры.

Также многие пользователи осудили Решетову. По их словам, модель хайпится на теме расставания с Тимати.

"Мне кажется, в вашем случае как раз оставлять какую-то недосказанность было мудрым решением. Но хайп он таков", – прокомментировала одна из подписчиц.

В стороне от звездного скандала не остался и блогер Лена Миро. На своей странице она прокомментировала громкие заявления Анастасии Решетовой о Тимати:

"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой, я — мать твоего ребенка! Давай женихаться официально! Давай до конца жизни! Давай! Да пошла ты в …, я на «Холостяк» лучше схожу... Сидит печальная Настя и торгует грустным, но сытым пряником. ... в штаны не влезает", – поделилась блогер.



Напомним, что прожив шесть лет вместе с Анастасией, Тимати так и не решился на брак. Модель ожидала, что рождение ребенка что-то изменит, но этого не случилось. В прошлом году пара рассталась. Сейчас Решетова воспитывает сына Ратмира.





