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Шоу-бизнес
"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой": Решетова вывалила всю правду о расставании с Тимати

"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой": Решетова вывалила всю правду о расставании с Тимати

В прошлом году звездной паре удалось расстаться культурно. Но сейчас Анастасия Решетова раскрыла все карты.
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Известная блогер и модель Анастасия Решетова раскрыла всю подноготную отношений с Тимати. Полгода назад поклонники пары наблюдали за их мирным расставанием. Однако на днях Решетова опубликовала фильм "Мой Монолог", в котором откровенно рассказала всю правду о Тимуре Юнусове.

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Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Всех красочных историй девушка не поведала, но главный смысл она донесла. Ей приходилось терпеть многочисленные предательства Тимати. Фанаты предположили, что бывший бойфренд часто изменял Решетовой.

После откровенных подробностей в социальных сетях Анастасии разразились споры. Поклонники звезды поддержали ее в комментариях:

"Красивая такая девка, и тоже всё не просто в жизни", Сейчас смотрю, уже нравится, и многое откликается", Спасибо за откровенность, это очень ценно", – написали фолловеры.

Также многие пользователи осудили Решетову. По их словам, модель хайпится на теме расставания с Тимати.

"Мне кажется, в вашем случае как раз оставлять какую-то недосказанность было мудрым решением. Но хайп он таков", – прокомментировала одна из подписчиц.

В стороне от звездного скандала не остался и блогер Лена Миро. На своей странице она прокомментировала громкие заявления Анастасии Решетовой о Тимати:

"Хватит таскать меня на яхту с Шишковой, я — мать твоего ребенка! Давай женихаться официально! Давай до конца жизни! Давай! Да пошла ты в …, я на «Холостяк» лучше схожу... Сидит печальная Настя и торгует грустным, но сытым пряником. ... в штаны не влезает", – поделилась блогер.

Напомним, что прожив шесть лет вместе с Анастасией, Тимати так и не решился на брак. Модель ожидала, что рождение ребенка что-то изменит, но этого не случилось. В прошлом году пара рассталась. Сейчас Решетова воспитывает сына Ратмира.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
16 мая 2021, 11:01 Источник: YouTube-канал Анастасии Решетовой ✓ Надежный источник
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