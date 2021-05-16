Новая любовь? Тимати застукали на ласках с участницей "Холостяка"

Тимур Юнусов поддался чувствам на шоу "Холостяк". Рэпер Тимати сделал сложный выбор.

Восьмой сезон шоу "Холостяк" близится к завершению. С каждой новой серией зрители все лучше узнают рэпера Тимати, которого называют на проекте просто Тимуром, и все внимательнее анализируют его отношение к девушкам. В 10 выпуске артист развлекался на свиданиях с четыремя красотками, а с одной из них даже поцеловался. Фавориткой главного героя шоу "Холостяк" оказалась модель Екатерина Сафарова, которая прилетела на шоу из Испании.

Тимати позвал загорелую диву в московский планетарий в то время, когда учреждение было закрыто для посетителей. Они сели посреди большого зала, прижимаясь друг к другу и наблюдая за звездами под куполом. Все это время романтичную пару снимала камера. Когда познавательное представление закончилось, рэпер пригласил Екатерину Сафарову на медленный танец, а в процессе интимных прижиманий поцеловал ее.

На церемонии вручения роз Тимати попрощался с двумя девушками — 23-летней Марией Лобановой и 26-летней Кристиной Романовой. По итогу 10 выпуска на шоу "Холостяк" осталось три участницы — Алиса Грабовая, Екатерина Сафарова и Адель Вейгель. В грядущую субботу зрители снова увидят героев проекта в Дубае. Там, судя по анонсу, рэпер познакомил потенциальных избранниц со своими родственниками.

