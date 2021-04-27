Телохранитель Тимати озвучил размер своей зарплаты

Телохранитель Тимати Дмитрий Егоров рассказал о работе с артистом и о том, сколько рэпер готов был выложить за свою безопасность. Стоит отметить, что в службе безопасности звезды работает целый штат сотрудников. Об этом охранник рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.
По словам телохранителя, в штате службы безопасности Тимати трудятся десять человек, шестеро из которых телохранители, а четверо – водители. Охранники едут всегда следом за артистом. Впереди сам Тимати, а сзади в другой машине его охрана.
По словам Егорова, Тимати никогда не жалел денег ради своей безопасности и хорошо платил ему. Какую именно сумму ему платил артист, он не назвал, но обозначил, что это чуть меньше шестизначного числа в валюте. При этом он хотел бы получать больше.
Ранее в Сети появились слухи о том, что бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова сменила имя, которое якобы означает "Принявшая ислам". Позже директор звезды подтвердил информацию.
Поговаривают, что это произошло ради нового избранника, который пришел на смену рэперу. К слову, недавно она сама рассказала, что встречается со свободным и влиятельным человеком, который живет в Европе.
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