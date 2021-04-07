Близкий друг Пугачевой оторопел при виде одряхлевшего Киркорова

Близкий знакомый Аллы Пугачевой Роман Родин удивился внешнему виду Бедроса Киркорова.

В личном блоге фотографа появился снимок отца артиста с наследниками. Киркоров-старший запечатлен во время вручении премии "Жара". Пенсионер держит в руках награду, а рядом с ним стоят внуки – Алла-Виктория и Мартин.

Как оказалось, Роман Родин слегка оторопел при виде артиста. Он отметил, что ему приятно лицезреть Бедроса Киркорова в добром здравии. Подписчики близкого знакомого Аллы Пугачевой заявили, что 88-летний отец поп-короля действительно прекрасно выглядит. Они пожелали знаменитости долгих лет жизни.

Стоит отметить, что Роман Родин часто делится в личном блоге архивными снимками звезд отечественной эстрады. Как сообщает РИА ФАН, в свое время фотограф часто сопровождал Аллу Пугачеву и других знаменитостей на гастролях и в заграничных поездках.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что вся семья Филиппа Киркорова переболела ковидом. Артист сообщил об этом постфактум, отметив, что у него болезнь прошла в довольно легкой форме. А вот на организм отца знаменитости инфекция повлияла сильнее – оказалось, что коронавирус дал осложнения на сердце. Из-за этого Бедроса Киркорова даже пришлось госпитализировать.