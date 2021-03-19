Россияне боятся за здоровье немощного отца Киркорова

Ковид вызвал у пенсионера осложнения на сердце, и в итоге его положили в больницу. Поклонники переживали за здоровье артиста, и, к счастью, все обошлось.
Как оказалось, ставить прививку от коронавируса артист тоже не планирует. По словам певца, у него недавно брали кровь на анализ, и в его организме еще достаточно антител, которые препятствуют повторному заражению.
Теперь Бедрос Киркоров не боится посещать различные мероприятия. Последнее время он довольно часто приходит на вечеринки вместе с сыном и уходит с них одним из последних. По словам пенсионера, он не видит смысла в том, чтобы сидеть дома и бояться вируса.
Впрочем, журналисты все равно опасаются за здоровье Бедроса Киркорова, ведь последнее время ему трудно ходить. Мужчина теперь может передвигаться только с чьей-либо помощью – обычно его держат под руки.
Напомним, недавно Бедрос Киркоров заявил, что главная любовь в жизни его сына – Алла Пугачева. Артист назвал наследника однолюбом и опроверг слухи о том, что поп-король испытывает нежные чувства к Азизе. По словам певца, исполнительница очень даже неплохо выглядит, да и Филипп к ней хорошо относится, однако это точно не любовь.
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