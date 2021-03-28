"Ребята, вы идете глубоко!": Киркоров-старший страдает из-за связи сына с Бузовой

88-летнего папу Филиппа Киркорова замучили журналисты. Репортеры пытаются выведать у пенсионера подробности личной жизни его сына. Вот уже неделю муссируются сплетни об интрижке поп-короля с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
Комментировать слухи о возможном романе знаменитостей Бедрос Филиппович не стал. Киркоров-старший быстро поставил на место любопытных акул пера. "Ребята, вы идете глубоко!" – отметил отец артиста, отказавшись отвечать на вопросы. Судя по всему, тема личных отношений отпрыска пожилому мужчине неприятна.
Отметим, Бедрос Киркоров переболел коронавирусной инфекцией. Как недавно выяснилось, у пенсионера из-за недуга появились проблемы с сердцем. Какое-то время папа артиста провел в больнице. Сейчас Бедросу Филипповичу ничего не угрожает, но лишнее волнение в любом случае ему не на пользу. Связь Ольги и Филиппа не лучшим образом сказывается на пожилом отце последнего – теперь он страдает от внимания журналистов.
Как писали "Дни.ру", о романе Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова заговорили после очередного эфира программы "Маска", в котором разоблачили поющую телеведущую. Тогда Филипп бросился успокаивать расстроенную вылетом из проекта Олю. Поп-король опубликовал в личном микроблоге трогательный пост, посвященный Бузовой. Позднее Киркоров устроил артистке романтический ужин в своем особняке.
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