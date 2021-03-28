Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Воскресенье
28 марта
Лента новостей
14:21
Должники по кредитам в России начнут жить по-новому с 1 апреля
14:14
Принц Уильям побил звезду Голливуда
13:58
"Ребята, вы идете глубоко!": Киркоров-старший страдает из-за связи сына с Бузовой
13:43
В Крыму отреагировали на заявление Киева о выдворении россиян
13:25
Рухнул потолок: Маленькие дети Диброва едва не слегли в могилу
13:20
"Остановитесь!": переделанную Собчак закидали камнями
12:59
Страшно смотреть: убитую вдову Грачевского на руках вынесли с вечера памяти режиссера
12:53
Шепелев впервые показал родившую возлюбленную
12:29
Озверевшая Тюльпанова набросилась на Кержакова: Есть заявление о побоях
12:22
Успенская потратила два миллиона на пластику
12:20
Эксперт Класковский о последствиях "оттепели" для Лукашенко: Систему может тряхнуть так, что она поползет по швам
12:15
Фото из операционной: каким стал отрезавший лишнюю кожу Морозов из "Кривого зеркала"
12:01
"Называют мамой": вскрылась семейная тайна Филиппа Киркорова
11:35
Грядут перемены: Орлова объявила о новом формате "Дома-2"
11:32
"Господь Всемогущий": показавшая невероятные умения Ходченкова довела до экстаза
10:54
Истыканную иглами Талызину вывезли на люди в инвалидной коляске
10:48
"Очень сильное кровотечение": мать прооперированной Волочковой схватилась за молитвенник после слов врача
10:42
"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни
10:26
Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником
08:03
Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа
06:00
"Кто-то хорошо платит": Варнаву раскритиковали за новую роль
03:54
Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей
02:02
"Время берет свое": Свинтившая из дома Тодоренко задумалась о разрыве с Топаловым
23:54
Сын Заворотнюк отказался от звездной фамилии
22:15
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка
20:06
"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой
18:00
"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех
17:52
Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую
17:30
Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин
17:25
"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева
17:25
Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2
16:47
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов
16:43
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
16:05
В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
11:56
"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником
11:28
"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму
11:07
"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак
11:04
"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну
10:55
Москва обогнала Париж, Рим и Гонконг по чистоте воздуха
10:42
"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
Шепелев стал отцом во второй раз
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
Шоу-бизнес
"Ребята, вы идете глубоко!": Киркоров-старший страдает из-за связи сына с Бузовой

"Ребята, вы идете глубоко!": Киркоров-старший страдает из-за связи сына с Бузовой

Филипп Киркоров и Ольга Бузова спровоцировали слухи о романе. Между тем отец поп-короля, Бедрос Филиппович Киркоров о любовных похождениях сына и слышать не хочет.
прочитано 266 раз

88-летнего папу Филиппа Киркорова замучили журналисты. Репортеры пытаются выведать у пенсионера подробности личной жизни его сына. Вот уже неделю муссируются сплетни об интрижке поп-короля с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

ПО ТЕМЕ

Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Комментировать слухи о возможном романе знаменитостей Бедрос Филиппович не стал. Киркоров-старший быстро поставил на место любопытных акул пера. "Ребята, вы идете глубоко!" – отметил отец артиста, отказавшись отвечать на вопросы. Судя по всему, тема личных отношений отпрыска пожилому мужчине неприятна.

Отметим, Бедрос Киркоров переболел коронавирусной инфекцией. Как недавно выяснилось, у пенсионера из-за недуга появились проблемы с сердцем. Какое-то время папа артиста провел в больнице. Сейчас Бедросу Филипповичу ничего не угрожает, но лишнее волнение в любом случае ему не на пользу. Связь Ольги и Филиппа не лучшим образом сказывается на пожилом отце последнего – теперь он страдает от внимания журналистов.

Как писали "Дни.ру", о романе Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова заговорили после очередного эфира программы "Маска", в котором разоблачили поющую телеведущую. Тогда Филипп бросился успокаивать расстроенную вылетом из проекта Олю. Поп-король опубликовал в личном микроблоге трогательный пост, посвященный Бузовой. Позднее Киркоров устроил артистке романтический ужин в своем особняке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Филипп Киркоров. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 13:58 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

88
Пожаловаться Ответить
Бедрос , уважаемый , осталось только пороть сына .
гостья
Пожаловаться Ответить
Бедного старика затрясло от одного имени Бузовой,так ему чувствуется противна эта особа ,пусть не расстраивается ,во первых сын Филипп ухаживает за ней, с какой то целью,видно сделали ему вливания от богатых спонсоров ,во вторых пусть не берет в голову ,эту особу ненавидят огромное количество разумных людей ,а сын скорее всего рассудительный ,пройдет срок контракта ,он тихо уйдет от этой идиотки ,всё наладится Филипп сам понимает, что в лице Гусевой он лучше не найдет матери,для своих детей Прилипала бездарная бузова вот только на таких ложных связях и держится
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну

Состояние тяжелое
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу

Телеведущую заметили со смышлеными блогером
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой

Дочь звезды вывела наследниц в свет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+